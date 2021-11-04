Рубцовск: В российских школах продлили антиковидный режим до 2024 года | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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До 1 января 2024 года продлены санитарные требования к образовательным учреждениям, введенные из-за коронавируса. Такое решение было принято Роспотребнадзором, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на официальный портал правовой информации.

“Помимо школ, запрет на проведение массовых мероприятий касается спортивных организаций, специализированных учреждений для несовершеннолетних, организаций, осуществляющих проведение временного досуга детей в помещениях (в зданиях торговых центров, аэропортах, железнодорожных вокзалах)”, – поясняет информагенство.

Все меры по борьбе с распространением коронавируса сохраняются. А именно:

запрещено проводить массовые мероприятия;

расписание занятий и перемен должно быть составлено так, чтобы избежать скопления учащихся;

за каждым классом или группой закрепляется отдельный кабинет, где проводятся занятия по всем предметам;

проверка температуры на входе;

детей с признаками инфекционных заболеваний нужно изолировать;

все помещения необходимо дезинфицировать и проветривать.

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