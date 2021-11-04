Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске морозно: погода на 4 ноября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 4 ноября, продолжает удерживаться зимняя погода. А теперь подробнее.

В Алтайском крае в отдельных районах небольшой снег, на дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура -7…-12°С, местами до -17°С.

В Рубцовске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на западный, слабый, порывы до 6 м/с. Температура в утренние часы -12…-14°С, днем -8…-10°С.

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