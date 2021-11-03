Рубцовск: Танцевальный коллектив Рубцовска стал абсолютным победителем масштабного конкурса | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото Марины Вольных

С 24 по 30 октября в г. Пушкино Московской области проходил 65-й заезд масштабного конкурса “Танцевальная деревня”. Одновременно работали четыре площадки, на которых участники проекта могли показать своё мастерство.

Рубцовск представлял образцовый детский хореографический коллектив Алтайского края “Жар-птица”, который завоевал награды сразу во множестве номинаций, а именно:

Всероссийский конкурс хореографии “Жемчужный дельфин”:

лауреат 2 степени – Дарья Милосердова;

лауреат 3 степени – Полина Милькевич;

лауреат 2 степени – Дарья Милосердова; лауреат 3 степени – Полина Милькевич; Всероссийский турнир по хореографии “Талант. Молодость. Искусство.”:

1 место – Дарья Милосердова;

2 место – Полина Милькевич;

2 место – Дуэт (Д. Милосердова и П.Милькевич);

3 место – Дуэт, современная хореография.

1 место – Дарья Милосердова; 2 место – Полина Милькевич; 2 место – Дуэт (Д. Милосердова и П.Милькевич); 3 место – Дуэт, современная хореография. Международный конкурс солистов “Dance solo”:

Гран-при конкурса (абсолютный победитель) – Дарья Милосердова;

1 место – Полина Милькевич;

1 место – Дуэт (Д. Милосердова и П.Милькевич).

“На проекте были представлены 4 танцевальных номера – “11”(по мотивам сериала “Очень странные дела”), “Мнемиопсис”, “Никак иначе”. Постановщиком и наставником девочек является молодой педагог нашего коллектива Ангелина Орликова. Также состоялся дебют номера “Терпение”, постановщиком которого стали сами девочки,” – рассказывает руководитель танцевального коллектива Марина Вольных.

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