Рубцовск: Сведения Всероссийской переписи 1917 года появились на портале «Архивы Алтайского края» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

В Алтайском крае продолжается Всероссийская перепись населения. По данным Алтайкрайстата, на сегодняшний день уже около 45% населения региона прошли процедуру переписи.

Переписчики будут обходить свои участки вплоть до 14 ноября. На портале «Госуслуги» и на стационарных переписных участках также можно пройти анкетирование, не дожидаясь переписчика.

Так проходит переписная кампания в 2021 году. А как обстояли дела в далеком 1917 году, какие вопросы задавали жителям? В ответ на это портал «Архивы Алтайского края» разместил информационно-поисковую базу данных «Анкета Всероссийской переписи 1917 года». Там содержатся собирательные сведения Всероссийской сельскохозяйственной, земельной и городской переписи населения, которую проводили летом и осенью 1917 года.

Анкета содержала более 150 вопросов. Таких, как фамилия, имя, отчество главы семьи, место проживания на момент переписи и год поселения в Алтайской (Томской) губернии. Как сообщает Министерство культуры Алтайского края, эти и более подробные сведения можно найти в разделе «Фонды» портала. Для справки: Портал «Архивы Алтайского края» создан по поручению Губернатора Алтайского края Виктора Томенко за счет средств краевого бюджета для улучшения качества предоставления государственных и муниципальных услуг по информационному обеспечению граждан на основе документов Архивного фонда края.

На единой информационной площадке объединены сведения о структуре архивной отрасли края, об оказываемых архивами услугах, о фондах и документах государственного и 69 муниципальных архивов, новостная информация, а также реестр уникальных документов Архивного фонда края.

Подготовила Галина Курносова

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