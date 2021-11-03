ГОРНЯК22 03.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Школьников Рубцовска приглашают на олимпиаду от ГИБДД | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
5 часов Ago

Фото olympiads.uchi.ru

Госавтоинспекция МО МВД “Рубцовский” сообщает о проведении Всероссийской онлайн-олимпиады “Безопасные дороги”.

“Проверить свои знания в области Правил дорожного движения смогут ребята, обучающиеся в 1-9 классах. Интерактивные задания помогут узнать школьникам как вести себя в качестве участников дорожного движения. Причём не только в качестве пешехода, но и пассажира, и даже водителя велосипеда и самоката”, – сообщает пресс-служба ГИБДД.

Прохождение онлайн-заданий пройдёт на образовательной платформой “Учи.ру” с 1 по 19 ноября. Непосредственно перед олимпиадой участники смогут закрепить свои знания Правил дорожного движения с помощью обучающих заданий.

Справка: Всероссийская онлайн-олимпиада для школьников 1-9 классов “Безопасные дороги” организована в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги”. Проводят её  Минтранс России и МВД России совместно Министерством Просвещения и АНО “Национальные приоритеты”. Главная цель олимпиады – закрепить у школьников знание основ безопасного поведения на дорогах для снижения количества ДТП с участием детей.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Сведения Всероссийской переписи 1917 года появились на портале «Архивы Алтайского края» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Сведения Всероссийской переписи 1917 года появились на портале «Архивы Алтайского края» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
5 часов Ago
В Алтайском крае продолжается Всероссийская перепись населения. По данным Алтайкрайстата, на сегодняшний день уже около 45% населения региона прошли процедуру...
Рубцовск: Танцевальный коллектив Рубцовска стал абсолютным победителем масштабного конкурса | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Танцевальный коллектив Рубцовска стал абсолютным победителем масштабного конкурса | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
5 часов Ago
Фото Марины Вольных С 24 по 30 октября в г. Пушкино Московской области проходил 65-й заезд масштабного конкурса “Танцевальная деревня”....
Рубцовск: Рубцовские коллективы успешно выступили на Международном конкурсе | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовские коллективы успешно выступили на Международном конкурсе | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
5 часов Ago
Фото: www.detmuz.com С 30 по 31 октября в Новосибирске прошел Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества “Мы вместе!”. Мероприятие проводится...
Рубцовск: В Алтайский край и Рубцовск пришли морозы: погода на 3 ноября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайский край и Рубцовск пришли морозы: погода на 3 ноября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
5 часов Ago
Фото: www.flickr.com В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 3 ноября, наступила зима: в регион пришли первые морозы. Синоптики прогнозируют, что...
Рубцовск: Рубцовская школа танцев «Стиль жизни» – обладатель Гран-при Всероссийского фестиваля | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовская школа танцев «Стиль жизни» – обладатель Гран-при Всероссийского фестиваля | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
1 день Ago
Фото: Школа танцев "Стиль жизни" 31 октября в Барнауле прошел Всероссийский фестиваль талантов “Время перемен”. Свое творчество представили творческие коллективы...

Читать по теме:

ВТОПЕ: