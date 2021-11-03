Рубцовск: Школьников Рубцовска приглашают на олимпиаду от ГИБДД | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото olympiads.uchi.ru

Госавтоинспекция МО МВД “Рубцовский” сообщает о проведении Всероссийской онлайн-олимпиады “Безопасные дороги”.

“Проверить свои знания в области Правил дорожного движения смогут ребята, обучающиеся в 1-9 классах. Интерактивные задания помогут узнать школьникам как вести себя в качестве участников дорожного движения. Причём не только в качестве пешехода, но и пассажира, и даже водителя велосипеда и самоката”, – сообщает пресс-служба ГИБДД.

Прохождение онлайн-заданий пройдёт на образовательной платформой “Учи.ру” с 1 по 19 ноября. Непосредственно перед олимпиадой участники смогут закрепить свои знания Правил дорожного движения с помощью обучающих заданий.

Справка: Всероссийская онлайн-олимпиада для школьников 1-9 классов “Безопасные дороги” организована в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги”. Проводят её Минтранс России и МВД России совместно Министерством Просвещения и АНО “Национальные приоритеты”. Главная цель олимпиады – закрепить у школьников знание основ безопасного поведения на дорогах для снижения количества ДТП с участием детей.

rubtsovskmv.ru