ГОРНЯК22 03.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовские коллективы успешно выступили на Международном конкурсе | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
5 часов Ago

Фото: www.detmuz.com

С 30 по 31 октября в Новосибирске прошел Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества “Мы вместе!”. Мероприятие проводится с 2008 года и является одним из популярных творческих конкурсов Сибирского региона. В этом году Рубцовск представили такие творческие коллективы, как “Криница”, “Радоница”, вокальная студия “ART KLEIN”, сообщает Управление культуры, спорта и молодежной политики.

Рубцовские исполнители продемонстрировали свое мастерство и показали высокие результаты. По итогам фестиваля, артисты были удостоены следующих наград:

В номинации “Эстрадная песня на русском языке”:

– Елизавета Романова (“Криница”) – диплом лауреата III степени (возрастная категория 5-6 лет);
– Ксения Вахрамеева (“Криница”) – диплом дипломанта III степени (возрастная категория 9-10 лет).
Руководитель – Галина Домоевская.

– Анна Гукова, Карина Азарова (“Радоница”) – диплом дипломанта I степени;
– Ульяна Уланова (“Радоница”) – дипломант III степени (возрастная категория 5-10 лет);
– Максим Вавилин (“Радоница”) – лауреат III степени (11-12 лет);
– Глеб Черкасов (“Радоница”) – дипломант I степени (5-6 лет);
– Варвара Толстых (“Радоница”) – дипломант II степени (9-10 лет).
Руководитель – Татьяна Маринченко.

Студия “ART KLEIN”:

– группа “IZZI” – лауреаты III степени (возрастная категория 9-10 лет, приглашение в Ялту-2022)
– Стрекалова Мария – лауреат III степени (приглашение в Ялту-2022)
– вокальная группа – Егор Кляйн, Денис Лысенко, Илья Киселев, София Пахомова, Виктория Коркина – дипломанты I степени (9-10 лет);
– Анастасия Казеева – дипломант III степени (5-6 лет);
– Анфиса Самойлова, Екатерина Полыгалова – дипломанты II степени (возрастная категория 7-8 лет).
Руководитель – Ирина Кляйн.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Сведения Всероссийской переписи 1917 года появились на портале «Архивы Алтайского края» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Сведения Всероссийской переписи 1917 года появились на портале «Архивы Алтайского края» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
5 часов Ago
В Алтайском крае продолжается Всероссийская перепись населения. По данным Алтайкрайстата, на сегодняшний день уже около 45% населения региона прошли процедуру...
Рубцовск: Танцевальный коллектив Рубцовска стал абсолютным победителем масштабного конкурса | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Танцевальный коллектив Рубцовска стал абсолютным победителем масштабного конкурса | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
5 часов Ago
Фото Марины Вольных С 24 по 30 октября в г. Пушкино Московской области проходил 65-й заезд масштабного конкурса “Танцевальная деревня”....
Рубцовск: Школьников Рубцовска приглашают на олимпиаду от ГИБДД | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Школьников Рубцовска приглашают на олимпиаду от ГИБДД | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
5 часов Ago
Фото olympiads.uchi.ru Госавтоинспекция МО МВД “Рубцовский” сообщает о проведении Всероссийской онлайн-олимпиады “Безопасные дороги”. “Проверить свои знания в области Правил дорожного...
Рубцовск: В Алтайский край и Рубцовск пришли морозы: погода на 3 ноября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайский край и Рубцовск пришли морозы: погода на 3 ноября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
5 часов Ago
Фото: www.flickr.com В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 3 ноября, наступила зима: в регион пришли первые морозы. Синоптики прогнозируют, что...
Рубцовск: Рубцовская школа танцев «Стиль жизни» – обладатель Гран-при Всероссийского фестиваля | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовская школа танцев «Стиль жизни» – обладатель Гран-при Всероссийского фестиваля | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
1 день Ago
Фото: Школа танцев "Стиль жизни" 31 октября в Барнауле прошел Всероссийский фестиваль талантов “Время перемен”. Свое творчество представили творческие коллективы...

Читать по теме:

ВТОПЕ: