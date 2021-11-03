Рубцовск: Рубцовские коллективы успешно выступили на Международном конкурсе | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С 30 по 31 октября в Новосибирске прошел Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества “Мы вместе!”. Мероприятие проводится с 2008 года и является одним из популярных творческих конкурсов Сибирского региона. В этом году Рубцовск представили такие творческие коллективы, как “Криница”, “Радоница”, вокальная студия “ART KLEIN”, сообщает Управление культуры, спорта и молодежной политики.

Рубцовские исполнители продемонстрировали свое мастерство и показали высокие результаты. По итогам фестиваля, артисты были удостоены следующих наград:

В номинации “Эстрадная песня на русском языке”:

– Елизавета Романова (“Криница”) – диплом лауреата III степени (возрастная категория 5-6 лет);

– Ксения Вахрамеева (“Криница”) – диплом дипломанта III степени (возрастная категория 9-10 лет).

Руководитель – Галина Домоевская.

– Анна Гукова, Карина Азарова (“Радоница”) – диплом дипломанта I степени;

– Ульяна Уланова (“Радоница”) – дипломант III степени (возрастная категория 5-10 лет);

– Максим Вавилин (“Радоница”) – лауреат III степени (11-12 лет);

– Глеб Черкасов (“Радоница”) – дипломант I степени (5-6 лет);

– Варвара Толстых (“Радоница”) – дипломант II степени (9-10 лет).

Руководитель – Татьяна Маринченко.

Студия “ART KLEIN”:

– группа “IZZI” – лауреаты III степени (возрастная категория 9-10 лет, приглашение в Ялту-2022)

– Стрекалова Мария – лауреат III степени (приглашение в Ялту-2022)

– вокальная группа – Егор Кляйн, Денис Лысенко, Илья Киселев, София Пахомова, Виктория Коркина – дипломанты I степени (9-10 лет);

– Анастасия Казеева – дипломант III степени (5-6 лет);

– Анфиса Самойлова, Екатерина Полыгалова – дипломанты II степени (возрастная категория 7-8 лет).

Руководитель – Ирина Кляйн.

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