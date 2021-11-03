Рубцовск: Рубцовские коллективы успешно выступили на Международном конкурсе | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: www.detmuz.com
С 30 по 31 октября в Новосибирске прошел Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества “Мы вместе!”. Мероприятие проводится с 2008 года и является одним из популярных творческих конкурсов Сибирского региона. В этом году Рубцовск представили такие творческие коллективы, как “Криница”, “Радоница”, вокальная студия “ART KLEIN”, сообщает Управление культуры, спорта и молодежной политики.
Рубцовские исполнители продемонстрировали свое мастерство и показали высокие результаты. По итогам фестиваля, артисты были удостоены следующих наград:
В номинации “Эстрадная песня на русском языке”:
– Елизавета Романова (“Криница”) – диплом лауреата III степени (возрастная категория 5-6 лет);
– Ксения Вахрамеева (“Криница”) – диплом дипломанта III степени (возрастная категория 9-10 лет).
Руководитель – Галина Домоевская.
– Анна Гукова, Карина Азарова (“Радоница”) – диплом дипломанта I степени;
– Ульяна Уланова (“Радоница”) – дипломант III степени (возрастная категория 5-10 лет);
– Максим Вавилин (“Радоница”) – лауреат III степени (11-12 лет);
– Глеб Черкасов (“Радоница”) – дипломант I степени (5-6 лет);
– Варвара Толстых (“Радоница”) – дипломант II степени (9-10 лет).
Руководитель – Татьяна Маринченко.
Студия “ART KLEIN”:
– группа “IZZI” – лауреаты III степени (возрастная категория 9-10 лет, приглашение в Ялту-2022)
– Стрекалова Мария – лауреат III степени (приглашение в Ялту-2022)
– вокальная группа – Егор Кляйн, Денис Лысенко, Илья Киселев, София Пахомова, Виктория Коркина – дипломанты I степени (9-10 лет);
– Анастасия Казеева – дипломант III степени (5-6 лет);
– Анфиса Самойлова, Екатерина Полыгалова – дипломанты II степени (возрастная категория 7-8 лет).
Руководитель – Ирина Кляйн.