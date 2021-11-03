ГОРНЯК22 03.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайский край и Рубцовск пришли морозы: погода на 3 ноября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
5 часов Ago

Фото: www.flickr.com

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 3 ноября, наступила зима: в регион пришли первые морозы. Синоптики прогнозируют, что к концу недели морозы отступят. А теперь подробнее.

В Алтайском крае местами небольшой снег, по предгорьям гололёдные явления (налипание мокрого снега), на дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с Температура -9…-14°С, местами до -19°С.

В Рубцовске переменная облачность, во второй половине дня возможен слабый снег. Ветер северный с переходом на северо-западный, 3-5 м/с, порывы до 9 м/с. Температура в утренние часы -16°С, днем -10…-13°С.

rubtsovskmv.ru

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