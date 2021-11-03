Рубцовск: Трудовая книжка: электронный или бумажный формат? | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: 360tv.ru

В Алтайском крае 88022 человека написали заявления работодателям о ведении трудовой книжки в электронном виде (ЭТК). Об этом сообщает региональное отделение ПФР.

«Данный формат имеет множество преимуществ. Во-первых, это удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда РФ или портале Госуслуг. Во-вторых, минимизация ошибочных и неточных сведений. Кроме того, открываются дополнительные возможности дистанционного трудоустройства. Также доступно дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения», – прокомментировал заместитель управляющего ОПФР по Алтайскому краю Алексей Хомутов.

Переход на ЭТК начался с 1 января 2020 года. И с этого момента сведения о трудовой деятельности гражданина хранятся в Пенсионном фонде в цифровом виде. В текущем году впервые трудоустроившимся оформляют только ЭТК. Те работники, кто ранее написал заявление о продолжении ведения работодателем трудовой книжки в привычном бумажном формате, в любое время могут перейти на электронный вариант. В этом случае работник получит на руки бумажную трудовую с соответствующей записью в ней.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru