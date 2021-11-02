Рубцовск: Праздничным концертом в Рубцовске завершили Месячник пожилого человека | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото Веры Брюхановой / Местное время

В течение всего октября по всей России проходили мероприятия, посвящённые месячнику пожилого человека. И Рубцовск не стал исключением. 29 октября в городском Дворце культуры “Тракторостроитель” большой концертной программой были завершены празднества, посвящённые этому событию.

Лучшие творческие коллективы нашего города подарили свои номера старшему поколению, выражая свою признательность за накопленный опыт, который они всегда готовы передать молодым.

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