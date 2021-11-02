Рубцовск: Рубцовская школа танцев «Стиль жизни» – обладатель Гран-при Всероссийского фестиваля | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Школа танцев «Стиль жизни»

31 октября в Барнауле прошел Всероссийский фестиваль талантов “Время перемен”. Свое творчество представили творческие коллективы и отдельные исполнители со всех регионов.

Танцевальное мастерство продемонстрировала и школа танцев из Рубцовска “Стиль жизни”. Жюри, в состав которого входили известные хореографы и балетмейстеры, по достоинству оценило красочные номера. По итогам фестиваля артисты стали победителями в нескольких номинациях:

• Лауреат I степени в номинации “Народный танец”, номер: “Калинка” (возрастная группа от 19 лет и старше);

• Лауреат I степени в номинации “Эстрадный танец”, номер: “Две стихии” (возрастная группа от 19 лет и старше).

Также “Стиль жизни” были удостоены Гран-при Всероссийского фестиваля талантов в номинации “Хореография” (руководитель – Елена Почтаренко).

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