ГОРНЯК22 02.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчанам напоминают о правилах безопасности на тонком льду | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
35 минут Ago

Фото: admsud.ru

С наступлением заморозков на водоемах появляется первый лед. До устойчивых морозов он непрочен – днем из-за нагрева поверхность становится пористой и слабой, хотя сохраняет достаточную толщину.

Водоемы замерзают неравномерно и по частям: сначала у берега, на мелководье, а затем уже на середине.

В связи с этим сотрудники МЧС России по Алтайскому краю призывают граждан быть осторожными, чтобы не провалиться под воду. Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие ее толщины прилагаемой нагрузке (для одного человека – не менее 7 сантиметров). Кроме того, нужно обратить внимание и на время пребывания в воде:

  • при температуре воды 24°С – 7-9 часов,
  • 5-15°С – от 3,5 часов до 4,5 часов;
  • температура 2-3°С оказывается смертельной для человека через 10-15 мин;
  • при температуре воды минус 2°С – смерть может наступить через 5-8 мин.

В экстренных случаях звоните по телефону “112, 101”. Будьте осторожны на водоемах!

rubtsovskmv.ru

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