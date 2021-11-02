ГОРНЯК22 02.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Жителям Алтайского края предлагают повторно оформить выплаты на школьников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
35 минут Ago

Фото: u-f.ru

В соцсетях и мессенджерах Алтайского края появляется информация, что возможно повторное оформление выплат от государства на детей школьного возраста. Однако, как сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России, эта информация ложная, и распространяют её мошенники, желающие поживиться на простых людях.

“Распространяется аудиоролик о том, что нужно успеть подать еще одно заявление на школьную выплату в 10 тысяч рублей. Родителям предлагают во второй раз заполнить заявку на Госуслугах. Причем настоятельно советуют не обращать внимание на оповещение, что услуга оказана. А это само по себе уже должно насторожить”, – говорят специалисты ПФР.

В ведомстве напоминают, что данная выплата была единовременной, а заявление необходимо было подать до 31 октября. Сейчас прием документов уже завершен.

Жителей края просят доверять официальным источникам и не попадаться на уловки мошенников.

rubtsovskmv.ru

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