Рубцовск: Жителям Алтайского края предлагают повторно оформить выплаты на школьников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: u-f.ru

В соцсетях и мессенджерах Алтайского края появляется информация, что возможно повторное оформление выплат от государства на детей школьного возраста. Однако, как сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России, эта информация ложная, и распространяют её мошенники, желающие поживиться на простых людях.

“Распространяется аудиоролик о том, что нужно успеть подать еще одно заявление на школьную выплату в 10 тысяч рублей. Родителям предлагают во второй раз заполнить заявку на Госуслугах. Причем настоятельно советуют не обращать внимание на оповещение, что услуга оказана. А это само по себе уже должно насторожить”, – говорят специалисты ПФР.

В ведомстве напоминают, что данная выплата была единовременной, а заявление необходимо было подать до 31 октября. Сейчас прием документов уже завершен.

Жителей края просят доверять официальным источникам и не попадаться на уловки мошенников.

rubtsovskmv.ru