Рубцовск: В Рубцовске состоялась премьера спектакля «Принцесса на горошине» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Рубцовский драматический театр

В Рубцовском драматическом театре прошла премьера музыкальной сказки для семейного просмотра «Принцесса на горошине».

– Казалось бы, простая и знакомая всем с детства история, где сказка учит, что первое впечатление может быть обманчивым, а счастье нередко само стучится в двери. И мы постарались сохранить эту чувственность сказочного повествования. Конечно, по возможности и необходимости – усилить и развить происходящее на сцене действие всеми доступными нам средствами: как техническими, такими как спецэффекты, так и игровыми, включая появление в спектакле новых персонажей, которых нет в оригинальном произведении Андерсена, – пояснил директор учреждения Станислав Спивак.