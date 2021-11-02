ГОРНЯК22 02.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске состоялась премьера спектакля «Принцесса на горошине» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
35 минут Ago

Фото: Рубцовский драматический театр

В Рубцовском драматическом театре прошла премьера музыкальной сказки для семейного просмотра «Принцесса на горошине».

– Казалось бы, простая и знакомая всем с детства история, где сказка учит, что первое впечатление может быть обманчивым, а счастье нередко само стучится в двери. И мы постарались сохранить эту чувственность сказочного повествования. Конечно, по возможности и необходимости – усилить и развить происходящее на сцене действие всеми доступными нам средствами: как техническими, такими как спецэффекты, так и игровыми, включая появление в спектакле новых персонажей, которых нет в оригинальном произведении Андерсена, – пояснил директор учреждения Станислав Спивак.

Нестареющая история заиграла новыми красками в исполнении талантливых артистов. Сам Спивак отметил, что постановка спектаклей для семейного просмотра уже стала для театра доброй традицией.

Фото предоставлены МБУК “Рубцовский драматический театр”

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rubtsovskmv.ru

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