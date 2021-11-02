Рубцовск: В России могут выпустить спрей и капли для носа от коронавируса | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: www.m24.ru

Вакцину в виде капель для носа разрабатывает научно-производственная компания “Генериум”. Назальным спреем занимается центр им. Гамалеи – там же разработали и “Спутник V”.

“Мы продали “Генериуму” лицензию на назальную форму вакцины “Спутник V”. Их вакцина будет отдельно проходить процедуру регистрации. Мы будем выпускать назальную форму вакцины “Спутник V” в виде замороженного раствора, который будет вводиться в виде спрея, а у них – жидкие капли со стабилизатором. Таким образом, “Генериум” разрабатывает собственную форму нашего препарата “Спутник V”, – сообщил “Интерфаксу” глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

Вакцина в виде назального спрея переносится гораздо мягче, и по эффективности ничуть не уступает классической форме. Точные даты выпуска интраназальных вакцин пока неизвестны.

rubtsovskmv.ru