Рубцовск: Рубрика «Экстренный вызов»: происшествия в Рубцовске | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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01 – За период с 25 октября по 1 ноября в Рубцовске было зарегистрировано и отработано 35 сообщений о пожарах.

30 октября в 23:21 на пульт диспетчера пожарной связи поступило сообщение о пожаре на ул. Б. Иванкова. На момент прибытия к месту вызова первого пожарного подразделения было обнаружено, что открытым пламенем горит крыша жилого дома и веранда. В результате данного пожара крыша дома была уничтожена огнём, также повреждена внутренняя отделка помещения веранды. Пострадавших нет

Наиболее вероятной причиной пожара в данном случае послужило воспламенение горючих материалов, в результате нарушения требований пожарной безопасности при устройстве печного оборудования.

30 октября в 01:33 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре по ул. Лесозащитной в Рубцовске. Прибывшие на место пожарные обнаружили горение внутри надворной постройки (бани). В результате данного пожара повреждены стена и отделка потолка помещения бани. Пострадавших нет.

Причиной пожара стало воспламенение горючих материалов, в результате нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

02 – За прошедшую неделю на территории обслуживания Госавтоинспекции МО МВД России «Рубцовский» зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, из них в шести есть пострадавшие, двое из которых – дети.

28 октября около 19:15 минут произошла авария в Рубцовском районе на 38км автомобильной дороги К-21 (Рубцовск – Угловское). По информации ГИБДД, водитель 1971г.р., на автомобиле ВАЗ-2112 сбил на трассе животное (быка) который переходил проезжую часть. В результате ДТП пассажир ВАЗа 2020г.р., обслужился в медицинское учреждение (диагноз: ЗЧМТ, СГМ, гематома лобной области справа, рана подглазничной области справа, рана скуловой области справа), не госпитализирован.

30 октября около 17:15 минут произошло ДТП в районе дома № 109 по ул.Октябрьская в Рубцовске. Водитель 1984 г.р., на автомобиле “Субару Форестер” допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. По информации Госавтоинспекции, подросток пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. В результате аварии пострадавший был осмотрен медиками скорой помощи, которые диагностировали у подростка ушиб мягких тканей правого бедра и ушиб поясничного отдела позвоночника.

Всего за неделю выявлено 278 нарушения Правил дорожного движения, самыми частыми из них стали непристёгнутые ремни безопасности, нарушения правил пешеходами, управление транспортом без водительского удостоверения и вождение в состоянии алкогольного опьянения.

21 октября в Рубцовске прошло профилактическое меропритятие «Ребенок — главный пассажир». Сотрудники Госавтоинспекции выявили одно нарушение правил перевозки детей в автомобиле.

22 октября прошёл рейд «Трезвая дорога». Было проверено 32 водителя, задержано двое за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

03 – За минувшую неделю на Станции скорой помощи зарегистрировано 1685 вызовов. Из них несчастных случаев 68. Звонки, связанные с внезапными заболеваниями, составили 1161 из общего числа. Хронические больные обратились за помощью 228 раз. Карета скорой помощи выезжала на четыре ДТП с четырьмя пострадавшими. Ещё шесть вызовов связаны с криминальными ситуациями.

30 октября медики выезжали на ул. Бестужева. Пострадавшая – рубцовчанка 43 лет – рассказала, что около часа назад в ходе бытовой ссоры сожитель ударил её кулаков в лицо. Итог – рваная ушибленная рана верхней губы и алкогольное опьянение. От госпитализации женщина отказалась после оказания необходимой медицинской помощи.

В этот же день поступил вызов с ул. Тракторная от пострадавшего рубцовчанина 49-ти лет. По словам мужчины, полчаса назад его ударили стулом по голове. Диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и алкогольное опьянение». Доставили пострадавшего в ГБ №1.

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