Рубцовск: Как на войне: врачи ковидных госпиталей на переднем крае борьбы с коронавирусом | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Ковидные госпитали переполнены, очереди в пункты вакцинации протянулись на десятки метров. Новую волну пандемии все чаще сравнивают в войной, где врачи – подлинные герои. Что сейчас происходит в первом ковидном госпитале края – Барнаульской горбольнице №5? На какие жертвы идут медики, чтобы сохранить человеческие жизни?

– Как сегодня самочувствие? Настроение? Хорошо спалось? – Лианна Хачатрян, врач-терапевт инфекционного госпиталя горбольницы №5, склоняется над пожилой пациенткой. Та жалуется, что по-прежнему так и не чувствует запахов. Зато – говорит Лианна – теперь можно дышать без специального аппарата. Непривычно, но нужно: пациент сам должен вспомнить, что это – такое вдыхать полной грудью.

Пожилые пациентки – а в этой палате лежат основном они – называют ее «внучкой», узнают по голосу и глазам. Врачи, работающие в «красной зоне», одеты в специальный многослойный костюм, герметично закрывающий тело. Неудивительно: каждая смена – как выход в открытый космос. Так же ответственно. И так же небезопасно.

– Я пришла сюда из городской поликлиники сразу, как начался ковид, летом 2020 года, – говорит Лианна Хачатрян. – Думала сначала: временно. Но так и осталась здесь.

Считает, что очень повезло: она вместе с коллегами буквально изучала «поведение» новой инфекции, подбирала лечение. Что, впрочем, теперь не спасает от горьких ощущений.

– Мы только поняли, как лечить, и положительная динамика пошла – как опять новая волна, и болеют тяжело. Очень тяжело. Что дальше будет, пока непонятно.

Родных, признается, почти не навещает. Не только потому, что времени мало – не хочется рисковать их здоровьем. Видит их разве что на экране смартфона, когда созванивается по видеосвязи. Самое тяжелое, по словам медика, даже не многочасовая работа в спецкостюмах. Тяжело терять пациентов.

– Бывает, молодой пациент, идет на поправку, все прекрасно – и вдруг резко ему становится хуже, он отправляется в реанимацию – и уже не возвращается оттуда живым. И ты потом долго прокручиваешь в голове: все ли правильно сделала? В итоге понимаешь, что как врач – ты сделал все что мог. Но от этого не легче.

С ней согласна Евгения Пикузо, врач пульмонологического отделения.. В «красной зоне» она работает недавно – с июня. Вышла, кстати, прямиком… из декретного отпуска. Говорит: очень повезло с семьей: относятся с пониманием. Но врачебный долг сейчас – на первом месте.

Самое тяжелое, говорит она, не сама работа. А то, что обязанности врача поневоле приходится совмещать с ролью психолога.

– Многие пациенты, болеющие коронавирусом, – говорит Евгения Пикузо, – имеют нарушения психического статуса, эмоционально нестабильны. Некоторые лежат семьями, некоторые теряют своих близких. Иногда приходится сообщать пациенту о гибели его же родственников.

Специалисты отмечают: подавляющее большинство тяжелых больных – не были вакцинированы. Противники вакцин могут говорить что угодно, но правда «красной зоны» – жестокая и неумолимая.

Пациент Николай – из выздоравливающих. Рассчитывает скоро выйти из госпиталя. Признается: вовремя не вакцинировался. И в итоге – оказался на больничной койке. Но благодаря врачам быстро пришел в норму.

– Видно, что за полтора года пандемии они отточили свои умения. У нас постоянно идут проверки – по кислороду, по температуре, по крови. С тем лечением, что я здесь получаю, я быстро стал чувствовать себя лучше. Три дня назад пришел новый мазок: оказалось, ковид уже «ушел».

Но в глобальном масштабе коронавирус пока не отступает: число зараженных в сутки подбирается к полутысяче: такого не было за все время пандемии. Количество погибших тоже пугает: по два с лишним десятка. Так что несмотря на то, что для врачей сейчас – возможность максимально проявить свои профессиональные навыки, они в один голос говорят: ждем-не дождемся, когда пандемия закончится.

И, уверяют: скучать по этим тяжелым временам точно не будут.

rubtsovskmv.ru