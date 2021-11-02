Рубцовск: Рубцовский отряд волонтеров «Шаг навстречу» стал призером конкурса «Марафон добрых дел» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото visualrian.ru

Краевой “Марафон добрых дел” длился с апреля по октябрь. В этом году конкурс был посвящен 76-летию великой Победы. В нем приняли участие более 30-ти “серебряных” волонтерских объединений.

Как сообщает Министерство социальной защиты Алтайского края, по итогам конкурса почетное второе место присуждено добровольческой организации из Рубцовска “Шаг навстречу” под руководством Натальи Мезиной. Отряд помогает людям с инвалидностью и ОВЗ – организовывает досуг и проводит мероприятия для детей.

Все призеры и лауреаты получат дипломы об участии и памятные подарки.

Справка: Конкурс организован Региональным центром “серебряного” волонтерства Алтайского края и проходил при поддержке Фонда президентских грантов. Заявкой на участие в марафоне считались размещенные в любом источнике: мессенджере, социальной сети, электронной почте центра – фотографии и описания доброго дела.

rubtsovskmv.ru