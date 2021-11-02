ГОРНЯК22 02.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае обновляют автопарк социальных учреждений | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
35 минут Ago

Фото: www.aksp.ru

В Алтайском крае в 2021 году из средств регионального бюджета на приобретение автотранспорта для краевых социальных учреждений 41,9 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Минсоцзашиты региона.

В течение года для нужд учреждений запланировано приобрести 36 автомобилей различной модификации. В ведомстве отметили, что на конец октября в социальные учреждения уже поставлено 23 единицы транспортной техники.

В рамках укрепления материально-технической базы автопарк пополнили новые LADA Vesta, LADA Niva, УАЗ санитарный, автомобили марки ГАЗ для перевозки граждан – получателей социальных услуг, грузовая и тракторная техника для осуществления хозяйственных нужд и бесперебойного функционирования учреждений социального обслуживания.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru

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