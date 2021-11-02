Рубцовск: Алтайский край и Рубцовск штормит: погода на 2 ноября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае из-за ненастной погоды 2 ноября объявлено штормовое предупреждение: осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, гололедица, сильный, порывистый ветер. А теперь подробнее.

В Алтайском крае на большей части территории осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами сильные осадки, гололёдные явления, на дорогах сильная гололедица. Ветер северный 8-13м/с, местами порывы 17-22м/с. Температура 0…+5°С, местами до -5°С с похолоданием в течение дня.

В Рубцовске пасмурно, дождь, снег. Ветер юго-западный с переходом на северный, 5-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура +1…+3°С, во второй половине дня похолодание, вечером -6…-8°С.

В региональном управлении МЧС призывают соблюдать меры безопасности в условиях штормовой погоды.

Спасатели рекомендуют при сильном ветре переждать непогоду в капитальном строении. Дома надо закрыть окна, в том числе и на балконе. На улице следует обходить рекламные щиты, нельзя укрываться под деревьями, около стен домов: возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других предметов. Автомобиль желательно парковать в гараж или поставить вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

“При штормовом ветре часто происходят порывы воздушных линий электропередач, что приводит к отключению электроэнергии. Опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток”, – предупреждают в ведомстве.

Серьезно осложнить дорожную обстановку могут снег и гололед. Осмотрительность, низкая скорость, исключительная осторожность, соблюдение скоростного режима – рекомендации для водителей.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8(3852)65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы: 101.

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