Рубцовск: С Днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта! | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Уважаемые работники и ветераны автомобильного

и городского пассажирского транспорта!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Надежная работа автотранспортной отрасли обеспечивает жизнедеятельность городов и сел, содействует укреплению экономики, сохранению межрегиональных связей. Каждый день при любых погодных условиях вы доставляете людей и грузы в населенные пункты. Достойно справляться с обязанностями вам помогают профессионализм, опыт и ответственность.

В Алтайском крае трудно переоценить значимость автомобильного сообщения, являющегося основным пассажироперевозчиком. Благодарим специалистов отрасли за востребованный и социально значимый труд! Пусть главными ориентирами в работе всегда являются качество предоставляемых услуг, надежность и безопасность!

Губернатор Алтайского края В.П. Томенко

Председатель АКЗС А.А. Романенко

Уважаемые работники, ветераны автомобильного и городского пассажирского транспорта, поздравляю вас с профессиональным праздником!

Дороги соединяют нас с родными и близкими, объединяют народы и страны. Прочно связав свою жизнь с дорогой, посвятив себя работе в автотранспортной сфере, вы поддерживаете трудовой ритм организаций, предприятий всех отраслей экономики

Рубцовска, играете ключевую роль в интеграции города и всего региона в общероссийскую и мировую транспортную систему.

Примите самые теплые слова благодарности за ваш нелегкий и добросовестный труд, за вклад в развитие нашего края. Особая признательность и низкий поклон ветеранам, которые вкладывали свой профессиональный талант, силы и энергию в становление отрасли, в воспитание новой плеяды профессионалов.

Поздравляю и всех автолюбителей. Автомобиль стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, что свидетельствует об экономическом и социальном развитии, росте качества и уровня жизни.

Желаю всем вам успешной работы, безаварийного движения и безопасных дорог! Крепкого здоровья вам, счастья и семейного благополучия!

Глава города Рубцовска Д.З. Фельдман

Уважаемые работники и ветераны автомобильного

и городского пассажирского транспорта!

Примите искренние поздравления по поводу вашего профессионального праздника!

Ваш труд необходим людям и всегда будет востребован. Невозможно переоценить значение автотранспорта в жизни нашего города. Достаточно отметить, что нет такой отрасли, такого предприятия и организации, где бы ни трудились автомобилисты.

Автотранспортный комплекс давно является основным связующим звеном экономики, содействует решению важнейших хозяйственных и социальных вопросов. Своей бесперебойной работой задаёт темп жизни всему Рубцовску.

Уважаемые автомобилисты! Желаем вам безаварийной работы и хорошего настроения! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Счастливого жизненного пути!

Рубцовский городской Совет депутатов

Уважаемые работники и ветераны МУТП города Рубцовска!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником –

Днем работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Благодаря вашим усилиям изо дня в день, в любых погодных условиях троллейбусы четко по графику выходят на линию, обеспечивая перевозку пассажиров. Уверен, что высокий профессионализм, накопленный опыт, трудолюбие и ответственное отношение к делу будут и в дальнейшем способствовать успешной и устойчивой работе нашего предприятия на благо рубцовчан.

В этот праздничный день желаю вам, уважаемые работники и ветераны МУТП города Рубцовска, крепкого здоровья, безаварийной работы и хорошего настроения! Пусть вам всегда в дороге сопутствует удача!

С. П. Черновиванов, директор МУТП города Рубцовска

Уважаемые водители!

От имени всех сотрудников ГИБДД МО МВД России «Рубцовский» поздравляю вас с Днем автомобилиста!

Автомобиль стал неотъемлемой частью нашей жизни. В настоящее время он уже не роскошь, а необходимость, продиктованная современными жизненными условиями. Именно поэтому праздник является всенародным, объединяющим и профессионалов, и любителей.

В этот день хочется выразить слова благодарности тем водителям, для кого дорога стала жизнью, а требовательность к себе и другим – основным правилом на дороге. Спасибо вам за ответственность и профессионализм, преданность любимому делу.

Поздравляя всех водителей с праздником, считаю важным напомнить о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. Даже в радостной суете люди должны помнить о дисциплине на дороге, и это касается абсолютно каждого. Ведь в ваших руках не только руль автомобиля, но и жизнь, здоровье окружающих вас людей, ваших близких и родных.

От всей души поздравляю всех водителей с профессиональным праздником и желаю вам домашнего тепла, понимания родных и близких, счастья и здоровья на долгие годы, всегда “зеленой” улицы, безаварийных километров и удачи на дороге!

Начальник Госавтоинспекции МО МВД России «Рубцовский» А.А. Анохин

rubtsovskmv.ru