Рубцовск: В Рубцовск придут первые морозы: прогноз погоды на неделю | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Рубцовске наступившая неделя – с 1 по 7 ноября – особым погодным разнообразием отличаться не будет. В первые два дня дневная температура воздуха будет держаться чуть выше нулевой отметки. Но уже во вторник вечером синоптики прогнозируют резкое похолодание и приход первых морозов. Продлятся они недолго и отступят к выходным. А теперь подробнее.

1 ноября в Рубцовске пасмурно, временами небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на южный, 5-7 м/с, порывы до 14 м/с. Температура в утренние часы -2°С, днем +1…+3°С.

2 ноября в Рубцовске ночью пасмурно, возможен дождь, в утренние часы возможен туман. Ветер юго-западный, 6-8 м/с, порывы до 15 м/с. Температура +2…+4°С. Днем пасмурно, возможны дождь, снег. Ветер юго-западный с переходом на северный, 4-7 м/с, порывы до 13 м/с. Температура +1…+4°С, вечером понижение до -6°С.

3 ноября в Рубцовске ночью пасмурно, возможен снег. Ветер северный, 3-5 м/с, порывы до 11 м/с. Температура -9…-12°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер северный, 3-5 м/с, порывы до 9-11 м/с. Температура -11…-13°С.

4 ноября в Рубцовске ночью малооблачно, предварительно без осадков. Ветер 2-4 м/с, порывы до 8 м/с. Температура -11…-13°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на западный и юго-западный, 2-4 м/с, порывы до 7 м/с. Температура -10…-12°С, вечером -7…-9°С.

5 ноября в Рубцовске ночью переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер южный, 5-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура -8…-10°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер южный, 5-7 м/с, порывы до 14 м/с. Температура -4…-7°С, вечером 0…-2°С.

6 ноября в Рубцовске ночью переменная облачность, возможен снег. Ветер южный, 5-7 м/с, порывы до 14 м/с. Температура -2…-4°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер южный, 8-10 м/с, порывы до 18 м/с. Температура -1…-3°С.

7 ноября в Рубцовске ночью пасмурно, возможен небольшой снег. Ветер южный, 7-9 м/с, порывы до 16-18 м/с. Температура 0…-2°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер южный, 6-8 м/с, порывы до 16 м/с. Температура -1…+1°С, вечером -1…-3°С.

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