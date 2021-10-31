Рубцовск: Проект «Безопасная железная дорога» напомнил о правилах пересечения ж/д переездов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае территориальное управление Западно-Сибирской железной дороги провели ставший традиционным профилактический проект «Безопасная железная дорога». В этот раз он был посвящен безопасности на ж/д переездах. Так железнодорожники напомнили водителям об объекте повышенной опасности, который требует от всех участников дорожного движения особого внимания.

В ведомстве напомнили, что с начала 2021 года на переездах региона произошло 5 ДТП, в результате которых пострадали 2 человека. Главная причина аварий – грубейшие нарушения водителями правил дорожного движения.

А главное условие безопасности здесь всего одно – железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru