Рубцовск: Рубцовчане стали призёрами «Кубка Сибири» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: altaisport.ru

С 25 по 27 октября в краевой столице состоялся третий этап Всероссийских соревнований по плаванию “Кубок Сибири”. Мероприятие собрало более 400 спортсменов из девяти субъектов нашей страны: Алтайский и Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Магаданская, Новосибирская области, Республики Алтай, Бурятия, Хакасия.

Соревнования проводились в двух возрастных группах. В неофициальном медальном зачёте победителями стали новосибирцы, на втором месте – сборная Хакасии, на третьем – пловцы Алтайского края.

В эстафетах наша команда взяла семь медалей: одно первое место, три – вторых и три – третьих места. Рубцовск представляли воспитанники МБУ СП “СШ «Юбилейный”. По итогам соревнований ребята отличились в следующих номинациях:

в личном зачете по итогам двоеборья

2 место – Максим Вишневский (50/100 вольный стиль);

2 место – Максим Вишневский (50/100 вольный стиль); эстафеты

1 место – Александр Назаренко (4×50 вольный стиль) в составе сборной “СШОР “Обь”;

1 место – Александр Назаренко (4×50 вольный стиль) в составе сборной “СШОР “Обь”; 3 место – Мухаммадали Бойкулов, Максим Вишневский, Антон Ревякин, Станислав Черкасов (4×50 вольный стиль).

“Четвёртый и заключительный тур “Кубка Сибири” пройдёт с 14 по 17 декабря в Иркутске. Победители в каждом виде программы будут определены по итогам трёх лучших результатов, показанных на четырёх этапах соревнований”, – сообщает “Алтайский спорт”.

Тренеры рубцовчан – Игорь Скляр и Ирина Бача.

rubtsovskmv.ru