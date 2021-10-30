Рубцовск: В Рубцовске подвели итоги краеведческой игры для школьников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото Веры Брюхановой / Местное время

В Библиотеке для детей и юношества 28 октября подвели итоги третьего сезона городской краеведческой игры «Я – рубцовчанин» среди семиклассников образовательных учреждений.

По итогам первого этапа, который включал создание альбома-коллажа «Старый-новый Рубцовск» и признание в любви к Рубцовску в стихах или прозе, музыке или живописи «Самый лучший город на земле», наибольшее количество баллов, а именно – 119, набрала команда «Знатоки» из школы № 26 им. А. С. Пушкина. Далее места распределились так: команда «Кадетский драйв» из школы № 2 (91 балл), команда «Гимназисты» гимназии № 3 (84 балла) и команда «Штурмовики» из лицея № 24 (38 баллов).

Следующим этапом игры стали веб-гонки. Перед участниками стояла задача ответить не только правильно, но и быстро. Организаторами было подготовлено 23 вопроса о нашем городе. Чаще всего первыми отвечали «Кадетский драйв» и «Знатоки», больше всего неправильных ответов дала команда «Гимназисты». На один из вопросов – о дате постройки Михайло-Архангельского храма – правильно ответила лишь команда «Кадетский драйв».

– На наш взгляд был не совсем однозначный вопрос о названии газеты «Местное время», но мы его оставили в надежде, что, кроме названия «Коммунистический призыв», ребята вспомнят и другие, – рассказала Юлия Кононова, заведующая Библиотекой для детей и юношества.

Для информации: в 1922 г. вышел первый номер газеты «Красная степь», в 1927 г. газету переименовали в «Степной пахарь», в 1937 г. – «Большевистский призыв», в 1952 г. – «Коммунистический призыв», в 1990-е годы – «Местное время». А «Вечерний Рубцовск» – это была совершенно другая газета.

Вызвали затруднение школьников и несколько других вопросов. Например, о мемориале с восточной стороны парка им. С. М. Кирова – это памятник воинам пехотного училища, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Или вопрос об авторе первой книги о Рубцовске. Долгое время книга И. А. Пустынникова, которая так и называется – «Рубцовск», была единственной книгой о нашем городе.

На этапе веб-гонок «Знаю Рубцовск» две команды – «Кадетский драйв» и «Знатоки» пришли почти с одинаковыми баллами (61 и 60). Команда «Гимназисты» набрала 48 баллов, а «Штурмовики» –45 баллов.

Дополнительные баллы каждая команда могла получить за интересные посты в группе «Знаю Рубцовск» в социальной сети ВКонтакте. Всего по итогам всех этапов в городской краеведческой игре «Я-рубцовчанин», а также за активность в группе места распределились следующим образом:

1 место – команда «Знатоки» – 184 балла;

2 место – команда «Кадетский драйв» – 156 баллов;

3 место – команда «Гимназисты» – 137 балла;

4 место – команда «Штурмовики» – 83 балла.

– Безусловно, знать свой город и открывать для себя его историю можно бесконечно. Надеемся, что участие в игре помогло ребятам проверить свои знания в области географии, истории, литературы родного города, а также в информационных технологиях. Хотелось бы отметить работу родителей, педагогов, которые прошли весь путь вместе с ребятами, – добавила Юлия Кононова, заведующая Библиотекой для детей и юношества.

Все команды были награждены почётными грамотами, а участники команды-победителя получили билеты в кинотеатр «Жемчужина» на любой фильм. В качестве утешительного приза призёрам досталось по тортику.

Следующей стартует краеведческая игра для восьмых классов, организатором которой является Центральная городская библиотека. Но это будет уже в 2022 году.

rubtsovskmv.ru