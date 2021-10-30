Рубцовск: 29 октября – День рождения комсомола | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

29 октября – День рождения Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи. В этом году организации исполнилось бы 103 года. И хотя ВЛКСМ давно не существует, комсомольское прошлое объединяет многих россиян до сих пор. Годы, проведённые в комсомоле вспоминаются людям с трепетом и ностальгией.

История праздника

29 октября 1918 года на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи было принято решение об объединении отдельных разрозненных союзов в общероссийскую организацию с единым центром, работающую под руководством Коммунистической партии большевиков. Так появился Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ). В 1926 году организация получила название ВЛКСМ, в честь Владимира Ильича Ленина.

Комсомольцы всегда считались помощниками и резервом КПСС, молодыми строителями коммунизма. Они участвовали в коллективизации, комсомольских стройках и создании движения тысячников – тех, кто выполняет рабочий план на 1000%.

Активное участие члены комсомольской организации приняли во всех вооружённых конфликтах, сражались в Гражданской войне 1918‑1920 годов в рядах Красной Армии. За боевые заслуги комсомол в 1928 году был награжден орденом Красного Знамени.

Во время Великой Отечественной войны комсомольцы трудились для победы на фронте и в тылу. Три с половиной тысячи членов ВЛКСМ получили звания Героев Советского Союза, а ещё 3,5 миллиона комсомольцев награждены орденами и медалями. В 1945 году ВЛКСМ награжден первым орденом Ленина.

В 1948 году комсомол получил второй орден Ленина – за восстановление разрушенного немецко‑фашистскими захватчиками народного хозяйства, а третий орден Ленина ВЛКСМ получил в 1956 году за освоение целинных и залежных земель.

В сентябре 1991 года XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ посчитал исчерпанной политическую роль ВЛКСМ как федерации коммунистических союзов молодежи и заявил о самороспуске организации.

За всю историю своего существования, через ряды комсомола прошло более двухсот миллионов человек. Каждый, кому довелось побывать комсомольцем, дорожит памятным атрибутом ВЛКСМ – комсомольским значком.

Традиции праздника

В советское время в этот день награждали лучших представителей ВЛКСМ. Вручалась премия Ленинского комсомола за выдающиеся достижения в области науки, техники, производства, культуры, в педагогической деятельности и труде. Лауреаты получали диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение.

Также принято чтить память всех комсомольцев, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины.

В современной России День рождения комсомола отмечается до сих пор. Во многих городах проходят шествия, участники которых несут в руках транспаранты с комсомольскими лозунгами и поют песни комсомольских лет. Организуются праздничные концерты, выставки и тематические кинопоказы, творческие конкурсы, квесты и флешмобы.

Также в этот день для ветеранов комсомола устраиваются вечера воспоминаний и встречи с представителями общественных и молодежных организаций.

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