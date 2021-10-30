Рубцовск: Рубцовчане узнали о тайнах хлебопёков | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото Веры Брюхановой / Местное время

Хлеб – простой и в то же время сложный продукт, без которого не обходится ни один день любого человека. Это одно из старейших изделий, которое насчитывает тысячи сортов и видов, сотни традиций приготовления. Хлеб пекут в любой точке земного шара.

«Хлеб: ежедневное чудо» – так назывался фильм, демонстрируемый в рубцовской Центральной городской библиотеке в рамках фестиваля актуального научного кино (ФАНК).

ФАНК – это проект, направленный на популяризацию науки через кинематограф. В рамках фестиваля в виртуальном концертном зале отдела искусств ЦГБ проходят Дни научного кино, и все желающие могут познакомиться с документальными фильмами о современных технологических достижениях, о дилеммах, стоящих перед учеными, и о величайших загадках науки.

– Большинство фильмов, конечно, зарубежного производства. Вообще фильмы, демонстрируемые в рамках фестиваля, абсолютно разные, но большинство – о науке, технологиях, роботах, искусственном интеллекте и прочем. А этот фильм, пусть и иностранный, рассказывает о таком близком и родном нам – о хлебе. Тем более что у нас есть друзья и знакомые, которые занимаются домашним хлебопечением, и мы пригласили их в качестве экспертов, – рассказывает Ирина Павловская, заведующая информационно-библиографическим отделом Центральной городской библиотеки.

Фильм отправляет зрителя в путешествие, открывая каждому большой мир хлеба и его современного производства. За полтора часа гости увидели весь процесс его изготовления – от выращивания зерновых культур до способов выпекания множества видов любимого продукта.

Обычно фестивальные показы в центральной библиотеке проходят в киноклубе «#КИНОВМЕСТЕ», и их неотъемлемой частью является дискуссия с приглашенными экспертами после просмотра фильма. Так, после просмотра фильма о секретах хлебопечения рассказали Татьяна Соснова, начальник хлебного цеха Рубцовского хлебокомбината и Татьяна Кармашова, пекарь-ремесленник.

– Самый популярный наш продукт, это, конечно, хлеб «Сибирский». За многие десятилетия люди привыкли к нему. Процесс изготовления начинается с приготовления закваски, затем – замес опары. Идёт процесс естественного брожения, без химикатов, всех этих сухих смесей и усилителей вкуса. Именно поэтому у «Сибирского» такой неповторимый вкус и запах. В настоящее время используются те же самые штаммы дрожжей, которые применялись ещё в советские времена, – рассказывает Татьяна Соснова.

Большинство производителей и пекарен используют для своего теста хлебопекарные дрожжи. Они дают постоянный, быстрый и испытанный результат. Менее распространённой в промышленном производстве хлеба является закваска спонтанного брожения. Такой способ заквашивания менее удобен для автоматизированного производства. Но многие признают, что заквасочный хлеб считается более полезным для человека и не вызывает ни ожирения, ни аллергии, ни диабета, ни других нежелательных последствий.

– Я веду блог в Instagram о приготовлении домашнего хлеба на закваске. Именно домашнего, для приготовления которого не нужны ни хлебопечка, ни другое специальное оборудование. Всё можно сделать в обычной духовке, – рассказывает Татьяна Кармашова.

Пекарь рассказала, что задумалась о домашнем хлебопечении перед рождением сына. В магазинном хлебе, особенно который продаётся в крупных супермаркетах, слишком много различных добавок, которые вредны для здоровья. Обсудили и разницу между хлебом, приготовленным на дрожжах и на закваске. По словам Татьяны, хлеб на закваске тоже имеет в своём составе дрожжи, но они «дикие», естественного происхождения, те, которые живут на поверхностях фруктов и овощей, присутствуют в воздухе. Хлеб на закваске поднимается дольше, но он лучше усваивается и более полезен. В приготовлении хлеба на закваске нет ничего сложного. Главное – иметь время и желание.

Ещё один эксперт прийти на кинопоказ не смог, но собственный хлеб принёс – семейный проект «Обеды от аюрведы». Это вегетарианская кухня, работающая в Рубцовске. Повар Александр, кроме супов, тортов и салатов, изготавливает, в том числе, и бездрожжевой хлеб.

В конце мероприятия гости с удовольствием продегустировали изделия каждого пекаря, обсудив полученные знания о хлебопечении с точки зрения собственного вкуса.

«Хлеб – всему голова» – такая поговорка недаром бытует по всему миру. Даже на предприятиях одна партия хлеба совершенно не похожа на другую. Это зависит и от качества продуктов и воды, от температуры ингредиентов и окружающей среды, и от многих других факторов. Многие говорят, что вкус выпечки зависит и от настроения пекаря. Работа с тестом – это долгий процесс, а закваска и тесто – живые. Поэтому не зря многие считают, что, замешивая и раскатывая тесто на хлеб или пирог, с ним нужно обходиться ласково, разговаривать и говорить добрые слова. Тогда выпечка получится вкусной и полезной.

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