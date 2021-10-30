Рубцовск: В России ввели штраф за выгул собак без намордника | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Штраф до пяти тысяч рублей грозит гражданам, которые выгуливают опасных собак без намордника и поводка. Об этом сообщает “Интерфакс”.

Выгул животных будет регулировать статья 14.19 КоАП РФ. По постановлению правительства, потенциально опасными породами считаются акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы.

До этого на территории РФ уже действовали подобные правила. Однако по ним нарушение выгула “опасных” собак не предусматривало административной ответственности.

“Интерфакс” также отмечает, что есть и исключения: запрет не действует, если владелец животного находится на частной огороженной территории, ему принадлежащей.

rubtsovskmv.ru