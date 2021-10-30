Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: В Рубцовске подвели итоги краеведческой игры для школьников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске подвели итоги краеведческой игры для школьников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото Веры Брюхановой / Местное время В Библиотеке для детей и юношества 28 октября подвели итоги третьего сезона городской краеведческой...
Рубцовск: В Алтайском крае ввели штрафы за продажу энергетиков и зажигалок детям | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайском крае ввели штрафы за продажу энергетиков и зажигалок детям | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago
Фото: khab-vesti.ru Меру наказания за продажу несовершеннолетним энергетиков, зажигалок и баллончиков с газом установили 28 октября на сессии Алтайского законодательного...

Читать по теме:

ВТОПЕ: