ГОРНЯК22 30.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае ввели штрафы за продажу энергетиков и зажигалок детям | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
9 часов Ago

Фото: khab-vesti.ru

Меру наказания за продажу несовершеннолетним энергетиков, зажигалок и баллончиков с газом установили 28 октября на сессии Алтайского законодательного собрания, информирует «Толк».

За продажу вышеперечисленных товаров подросткам гражданам грозит предупреждение или штраф в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей. Для должностных лиц утверждены штрафы в размере от 3 до 5 тысяч, для юридических – 10-15 тысяч рублей.

Ранее в августе был принят закон об ограничении продажи детям энергетических напитков и зажигалок.

Энергетики запретили продавать несовершеннолетним:

  • в учреждениях образования, воспитания, спорта, отдыха и оздоровления соцзащиты, культуры и искусства;
  • в медорганизациях;
  • в общепите;
  • на территории спортсооружений;
  • в магазинах, расположенных в многоквартирных домах или у них во дворах;
  • в местах проведения культурно-массовых мероприятий;
  • в торговых автоматах.

rubtsovskmv.ru

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