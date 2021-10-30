Рубцовск: В Алтайском крае ввели штрафы за продажу энергетиков и зажигалок детям | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: khab-vesti.ru

Меру наказания за продажу несовершеннолетним энергетиков, зажигалок и баллончиков с газом установили 28 октября на сессии Алтайского законодательного собрания, информирует «Толк».

За продажу вышеперечисленных товаров подросткам гражданам грозит предупреждение или штраф в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей. Для должностных лиц утверждены штрафы в размере от 3 до 5 тысяч, для юридических – 10-15 тысяч рублей.

Ранее в августе был принят закон об ограничении продажи детям энергетических напитков и зажигалок.

Энергетики запретили продавать несовершеннолетним:

в учреждениях образования, воспитания, спорта, отдыха и оздоровления соцзащиты, культуры и искусства;

в медорганизациях;

в общепите;

на территории спортсооружений;

в магазинах, расположенных в многоквартирных домах или у них во дворах;

в местах проведения культурно-массовых мероприятий;

в торговых автоматах.

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