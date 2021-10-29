ГОРНЯК22 30.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: «Рубин» – лучший студенческий строительный отряд Рубцовска | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
16 часов Ago

Фото: rubtsovsk.org

23 октября в Рубцовске состоялось закрытие третьего трудового семестра студенческих и волонтерских отрядов. Всего в нашем городе их 12 в различных учебных заведениях. И каждый имеет немало успехов и достижений в своем направлении.

В концертной программе мероприятия были представлены творческие номера от отрядов. В адрес ветеранов, командных составов, лучших бойцов студенческого движения РИИ АлтГТУ прозвучало много теплых слов. На слете ребята подвели итоги семестра, рассказали о проделанной работе. А самые активные бойцы были награждены грамотами и благодарственными письмами.

Так, в конкурсе среди студенческих строительных отрядов лучшим был признан ССО “Рубин” РИИ АлтГТУ. В свой юбилейный 20 сезон бойцы проявили себя не только в Рубцовске, но и на Всероссийской студенческой стройке “Мирный Атом 2021”, которая объединила около 40 отрядов с разных регионов страны.

rubtsovskmv.ru

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