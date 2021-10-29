Рубцовск: Жители Алтайского края напишут этнографический диктант | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: miretno.ru

Акция «Большой этнографический диктант» стартует с 3 по 7 ноября. Она проходит уже в шестой раз во всех субъектах Российской Федерации и за рубежом.

В этом году диктант состоится в формате онлайн. Проверить свои знания о народах и культуре России сможет каждый желающий. Достаточно зайти на сайт, заполнить свои контактные данные и ответить на вопросы. Задания диктанта оформлены в виде теста:

– 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников;

– 10 вопросов – региональная часть для каждого субъекта Российской Федерации.

На прохождение теста дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Справка: Большой этнографический диктант – это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Организаторы акции – Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.

rubtsovskmv.ru