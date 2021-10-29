Рубцовск: В Рубцовске провели ежегодную опашку города от пожаров | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Управление ЖКХ г.Рубцовска

В Рубцовске регулярно проводится комплекс мер, направленных на профилактику возгораний и ландшафтных пожаров. Особенно это актуально сейчас, в ясную засушливую погоду. Одним из мероприятий по недопущению распространения огня является ежегодная опашка территории города.

“Опашка проводится дважды в год и помогает в пожароопасные периоды предотвратить возгорание трав, кустарников и деревьев, которые могут привести к масштабным пожарам”, – комментирует официальный сайт городской администрации.

При опахивании создаётся сплошная минерализованная полоса, непреодолимая для низового ландшафтного пожара. Как сообщают в ведомстве, осеннюю опашку уже провели, причём сразу с двух сторон нашего города:

с северо-западной стороны Рубцовска в районе СНТ №2 (протяженность противопожарного рва – один километр);

в северной части города, в районе частного сектора возле кафе “Пале-Рояль” (протяженность противопожарного рва составила 2,5 километра).

Сотрудники МЧС напоминают, что необходимо быть внимательными к соблюдению правил пожарной безопасности. При пожаре звоните по номеру 101 или 112.

Фото предоставлено Управлением ЖКХ

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