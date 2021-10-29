Рубцовск: В Рубцовске проходят профилактические встречи с многодетными семьями | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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25 октября был организован межведомственный рейд по многодетным семьям и семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Это уже второе мероприятие за месяц, в котором принимают участие специалисты нескольких ведомств: Комплексного центра социального обслуживания населения города Рубцовска, Комитета по образованию Администрации Рубцовского района, Главного управления МЧС по Алтайскому краю и Управления социальной защиты населения по городу Рубцовску и Рубцовскому району.

“Задача подобных встреч – обеспечить контроль жизнедеятельности семей, проверить соблюдение мер противопожарной безопасности и оказать адресную помощь нуждающимся”, – поясняют в региональном отделении Минсоцзащиты.

В ходе рейда инспектор МЧС проверил исправность печного отопления и состояния электропроводки. Была проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности и вручены памятки о том, как не допустить возникновение пожара или возгорания.

Специалист соцзащиты проконсультировал семьи о мерах социальной поддержки, дал разъяснение о порядке оказания материальной помощи, в том числе на основании социального контракта. Также были розданы материалы с указанием перечня документов для обращения в управление и контактные номера телефонов.

Специалист комплексного центра социального обслуживания и секретарь КДН и ЗП Администрации Рубцовского района провели с законными представителями несовершеннолетних разъяснительную работу об ответственном отношении взрослых по отношению к детям, проинформировали о том, что нельзя оставлять детей без присмотра взрослых.

“Во время посещения семей специалисты органов системы профилактики особое внимание обращали на наличие продуктов питания, сезонной одежды у детей, должного температурного режима в домах, запасы твердого топлива для проведения отопительного сезона”, – добавляют в ведомстве.

Подобные профилактические мероприятия проводятся регулярно. Всего с начала 2021 года посещено свыше 150 семей.

rubtsovskmv.ru