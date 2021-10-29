Рубцовск: Ирина Кох о новых законодательных инициативах | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Социальные вопросы в приоритете

Государственная Дума приступила к работе в новом составе. Депутатами выдвинуто несколько социально значимых законодательных инициатив, которые напрямую касаются и жителей Рубцовска. Руководитель фракции «Единая Россия» в Рубцовском городском Совете депутатов Ирина Кох рассказывает о них.

Вместе с мамой

В Госдуме поддержали законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями.

В настоящее время бесплатное пребывание в стационаре с родителями предусмотрено только для детей в возрасте до четырех лет. При этом и более старшие дети-инвалиды вынуждены периодически проходить лечение в стационарах, а у многих родителей и близких нет средств на оплату пребывания в медучреждении или в гостинице, пока ребенок находится на лечении.

Такие семьи, как правило, стеснены в средствах. Не исключено, что часть из них по этой причине не могла поместить ребенка в стационар, находящийся в другом городе, где ему оказали бы высокотехнологичную медицинскую помощь. Либо взрослым приходилось оставлять его одного, что возможно не во всех случаях.

Гуманизм и здравый смысл, которыми руководствовались разработчики законопроекта, оценили и другие депутаты. Документ принят в первом чтении и практически нет сомнений, что он вскоре будет принят окончательно и обретет силу закона.

Горячие обеды

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий распространить действие закона о бесплатном горячем питании младшеклассников на учащихся среднего звена. Это позволит обеспечить сбалансированное питание учеников средних классов. При этом дополнительные бюджетные расходы оцениваются в сумму до 84 млрд рублей, регионам, в случае принятия законопроекта, должны будут предоставляться на эти цели субсидии из федерального бюджета. Средняя стоимость горячего обеда составит 60 рублей.

Как известно, в 2020-2021 учебном году учащиеся начальных классов в нашей стране стали получать бесплатное горячее питание. Местные власти взяли его качество на контроль. Претензий к нему нет. Однако проведенные депутатами Рубцовского горсовета рейды показали, что на местах следует уделить внимание самому меню. Если дети массово отказываются от какого-то блюда или продукта (например, оладьи из печени), целесообразно заменить его, а не выбрасывать бюджетные деньги в прямом смысле этого слова. Дети питаются в школе всего один раз, а не три. Дома родители вполне могут дополнить рацион тем, что они считают необходимым. К организации школьного питания надо подходить гибко и творчески, тогда дети будут сыты и довольны.

Отмена техосмотра

В осеннюю сессию Госдума рассмотрит законопроект об отмене обязательного техосмотра. Сейчас его изучают в регионах.

Тема не нова и, похоже, скоро подойдет к логическому завершению. Практика показывает, что на деле техосмотр давно превратился в фикцию. Диагностическую карту легко купить, минуя саму процедуру. Что же касается аварийности по причине технической неисправности автомобилей, то, как свидетельствует статистика, за последние десять лет ее всплеска не наблюдалось. Тем не менее, автовладельцам приходилось его оплачивать.

2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательный техосмотр автомобиля для получения страхового полиса ОСАГО, который вступил в силу 22 августа. «Отвязав» техосмотр от ОСАГО, депутаты, по сути, сделали его добровольным.

После принятия законопроекта техосмотр будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов автомобиля или мотоцикла старше четырех лет. Инициатива распространяется только на физических лиц, сократит количество техосмотров с 30 до 6-8 миллионов в год и сэкономит средства автомобилистов.

rubtsovskmv.ru