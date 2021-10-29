Рубцовск: «Ночь искусств» в Рубцовске пройдёт в дистанционном формате | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото kushmuseum.ru

4 ноября в Рубцовске ежегодно проходят мероприятия в рамках Всероссийской акции “Ночь искусств” и Дня народного единства. В этом году все мероприятия переходят в онлайн-формат.

“В связи с Указом Президента “Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.” все мероприятия акции “Ночь искусств” и Дня народного единства переводятся в дистанционный формат”, – сообщают организаторы ряда мероприятий, специалисты ДК “Алтайсельмаш”.

Вся информация об акции “Ночь искусств” в онлайн-формате есть в группах учреждения культуры в социальных сетях. Организаторы отмечают, что все заявленные ранее мероприятия состоятся, просто удалённо:

“Хочу, могу сделаю” – творческая мастерская;

“В единстве народов – великая сила” – выставка рисунков и плакатов;

“Открывая дверь в искусство” – видео-концерт, посвящённый Дню народного единства;

“Люби и знай Алтайский край” – google-викторина, посвящённая 85-летию Алтайского края;

“Дубль первый” – кинопоказ короткометражных фильмов, снятых в Рубцовске, Нижнем-Новгороде, Москве.

rubtsovskmv.ru