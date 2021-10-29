Рубцовск: Школы Алтайского края получат 100 новых автобусов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: dpo17.ru

В 2021 году для школ Алтайского края приобретут 100 новых школьных автобусов. Они будут доставлять детей на занятия, конкурсы и спортивные соревнования. Средства на покупку транспорта выделены из федерального бюджета.

Как сообщает Министерство образования и науки, сегодня в крае с учетом филиалов, частных и вечерних школ, работают 1 094 общеобразовательные организации. Ежедневно к месту учебы и обратно доставляются почти 13 тысяч школьников, еженедельно в пришкольные интернаты доставляются 167 детей, а 197 учащихся – в межшкольные учебные комбинаты.

Автобусы оснащены спутниковыми системами навигации, тахографом для контроля работы водителя, удобными ремнями безопасности и т.д. Всё это поможет детям чувствовать себя комфортно при поездке.

Также в краевом бюджете на мероприятия по приобретению автобусов для перевозки детей предусмотрено финансирование в объеме 106 млн рублей. Это позволит приобрести 45 единиц транспорта.

Справка: 100 транспортных единиц (51 ПАЗ и 49 ГАЗ) на обновление парка школьных автобусов за счет средств федерального бюджета Алтайскому краю выделено в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 31.08.202 № 2403-р.

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