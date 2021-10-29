Рубцовск: Рубцовчанам напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: ptoday.ru

В установившийся период сухой и теплой погоды увеличилось число «травяных» пожаров. За прошедшие сутки в регионе был потушен 61 пожар (20 – возгорание мусора, 31 – травы). На территории Алтайского края активно трудились патрульные и патрульно-маневренные группы. Помимо этого велись профилактические работы, по результатам которых составлен 31 протокол по факту нарушений правил пожарной безопасности.

«Угрозы населённым пунктам на данный момент нет, горение прекращено, ситуация контролируется в том числе при помощи беспилотной авиации. Проводятся профилактические мероприятия для недопущения возгораний. Силы и средства территориальной подсистемы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации находятся в готовности к обеспечению безопасности граждан», – комментирует пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю.

Сотрудники МЧС предупреждают граждан: не жгите сухую траву, не бросайте непотушенные спички и окурки. Помните, что возгорания в природной среде чаще всего возникают по вине человека.

При пожаре незамедлительно звоните по телефону 101. Единый телефон экстренных служб – “112”.

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