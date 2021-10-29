Рубцовск: Рубцовчане могут претендовать на премию молодежных достижений | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: myrosmol.ru
Федеральное агентство по делам молодежи впервые запускает премию “Время молодых”. Прием заявок пройдет с 25 октября по 15 ноября. По словам организаторов, главная цель мероприятия – отметить заслуги активных граждан в молодежной сфере на Всероссийском уровне.
“Учреждая отдельную премию достижений в сфере молодёжной политики мы делаем важный шаг в укреплении сферы как на региональном, так и на федеральном уровнях. Правительство Российской Федерации уделяет приоритетное внимание развитию молодых талантов. Как недавно подчеркнул президент, молодых граждан нужно понимать, слушать, слышать, подхватывать инициативу и подставлять надежное плечо, направлять их активность туда, где она нужна и востребована страной. “Время молодых” один из тех инструментов, который откроет нам новые имена среди молодежи и отметит роль каждого, кто сегодня вносит значительный вклад в успехи молодых людей нашей страны”, – говорит заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.
Претендовать на получение премии могут руководители и специалисты органов государственной власти регионов России в молодежной сфере, школьники, педагоги-наставники, креативные пространства и др.
На мероприятии представлены 8 номинаций:
- “Время лучших”;
- “Время открытий”;
- “Время быть вместе”;
- “Время возможностей”;
- “Время поколения Z”;
- “Друг молодых”;
- “Место молодых”;
- “Голос молодых”.
Также учреждены специальные номинации «Событие года» и «Человек года».
Подробная информация о критериях и правилах подачи заявки находится на официальном сайте АИС “Молодежь России”.