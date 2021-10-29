ГОРНЯК22 30.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчане могут претендовать на премию молодежных достижений | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
16 часов Ago

Фото: myrosmol.ru

Федеральное агентство по делам молодежи впервые запускает премию “Время молодых”. Прием заявок пройдет с 25 октября по 15 ноября. По словам организаторов, главная цель мероприятия – отметить заслуги активных граждан в молодежной сфере на Всероссийском уровне.

“Учреждая отдельную премию достижений в сфере молодёжной политики мы делаем важный шаг в укреплении сферы как на региональном, так и на федеральном уровнях. Правительство Российской Федерации уделяет приоритетное внимание развитию молодых талантов. Как недавно подчеркнул президент, молодых граждан нужно понимать, слушать, слышать, подхватывать инициативу и подставлять надежное плечо, направлять их активность туда, где она нужна и востребована страной. “Время молодых” один из тех инструментов, который откроет нам новые имена среди молодежи и отметит роль каждого, кто сегодня вносит значительный вклад в успехи молодых людей нашей страны”, – говорит заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Претендовать на получение премии могут руководители и специалисты органов государственной власти регионов России в молодежной сфере, школьники, педагоги-наставники, креативные пространства и др.

На мероприятии представлены 8 номинаций:

  • “Время лучших”;
  • “Время открытий”;
  • “Время быть вместе”;
  • “Время возможностей”;
  • “Время поколения Z”;
  • “Друг молодых”;
  • “Место молодых”;
  • “Голос молодых”.

Также учреждены специальные номинации «Событие года» и «Человек года».

Подробная информация о критериях и правилах подачи заявки находится на официальном сайте АИС “Молодежь России”.

rubtsovskmv.ru

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