ГОРНЯК22 30.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: И телом, и душой они молоды | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
16 часов Ago

Фото: Ирина Жукова/Местное время

В минувшее воскресенье – 24 октября – в нашем городе завершилась Х комплексная Спартакиада пенсионеров. Стартовала она в четверг и продолжалась четыре дня.

Почти 200 рубцовчан приняли участие в Спартакиаде, они состязались в девяти видах спорта: северная ходьба, шашки, плавание, настольный теннис, стрельба из пневматического оружия, шахматы, баскетбол (штрафной бросок), прыжок в длину с места и дартс.

Возраст самых младших участников – 55 лет, а вот ограничений по верхнему возрастному пределу не было, как и всегда на таких соревнованиях. В этот раз самым опытным был 92-летний Владимир Мелехов. Да-да! Это не опечатка: Владимиру Ивановичу 92 года, и его бодрости, уверенности, жизнелюбию и азарту, пожалуй, могут позавидовать многие юноши и девушки.

В соревнованиях по северной ходьбе Владимир Мелехов спокойно покорил дистанцию в два километра, а потом поделился своими впечатлениями:

– В Рубцовск я переехал из Казахстана три года назад. Узнал, что есть такая Трасса здоровья, и начал каждый день здесь ходить по пять километров. Сегодня их было два. Соревнования отличные, ничего подобного не видел. И решил, что теперь всегда буду участвовать. Спасибо за праздник!

А это действительно получился праздник: погода подарила теплые дни, настроение у спортсменов-пенсионеров было отличным. Кто-то стремился победить, а кто-то – просто пообщаться. Довольными остались все, каждый нашел для себя состязания по своим предпочтениям. И самое главное, что все болели за всех и подбадривали каждого.

Но соревнования – это все-таки соревнования, поэтому победители и призеры, конечно же, есть в каждом из девяти видов спорта. Есть и абсолютные победители. Ими стали Валентина Самойлова и Виктор Слепцов.

А теперь – остальные результаты.

Северная ходьба

Мужчины (возрастная категория 60-70 лет):
1 место – Александр Савинков и Сергей Тимаков;
2 место – Виктор Путинцев.

Мужчины (возрастная категория 71 год и старше):
1 место – Леонид Воронков;
2 место – Виктор Слепцов;
3 место – Василий Катрашов.

Женщины (возрастная категория 55-65 лет):
1 место – Валентина Серикова;
2 место – Людмила Коновалова;
3 место – Нина Назарова.

Женщины (возрастная категория 66 лет и старше):
1 место – Валентина Самойлова;
2 место – Раиса Василенко;
3 место – Тамара Абрамовская.

Настольный теннис

Мужчины:
1 место – Валентин Пугачёв;
2 место – Иван Комисаров;
3 место – Борис Шнеерсон.

Женщины:

1 место – Татьяна Черкашина;
2 место – Лариса Козлова;
3 место – Вера Лучкина.

Стрельба из пневматического оружия

Мужчины:
1 место – Виктор Слепцов;
2 место – Александр Савинков;
3 место – Юрий Дементьев.

Женщины:
1 место – Любовь Голубева;
2 место – Лариса Быкова;
3 место – Тамара Абрамовская.

Шашки

Мужчины:
1 место – Александр Емельянов;
2 место – Виктор Слепцов;
3 место – Владимир Гебель.

Женщины:
1 место – Лариса Быкова;
2 место – Раиса Василенко;
3 место – Людмила Верещагина.

Шахматы

Мужчины:
1 место – Сергей Соколов;
2 место – Александр Ильин и Александр Селезнёв;

Женщины:
1 место – Галина Буханько;
2 место – Нина Сыроватко.

Дартс

Мужчины:
1 место – Виктор Слепцов;
2 место – Николай Чевардов;
3 место – Виктор Путинцев.

Женщины:
1 место – Татьяна Кивест;
2 место – Лариса Быкова;
3 место – Галина Медведева.

Плавание

Мужчины:
1 место – Виктор Путинцев.;
2 место – Александр Савинков и Виктор Слепцов;

Женщины:
1 место – Валентина Самойлова;
2 место – Татьяна Кивест;
3 место – Татьяна Черкашина.

Баскетбол (штрафной бросок)

Мужчины:
1 место – Александр Перунков;
2 место – Владимир Селезнёв;
3 место – Анатолий Дубовицкий.

Женщины:
1 место – Нина Назарова;
2 место – Лидия Стеблецова;
3 место – Валентина Самойлова.

Прыжок в длину с места

Мужчины:
1 место – Сергей Тимаков;
2 место – Виктор Слепцов;
3 место – Виктор Путинцев.

Женщины:
1 место – Валентина Самойлова;
2 место – Татьяна Черкашина;
3 место – Татьяна Кивест.

Фото: Ирина Жукова/Местное время

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rubtsovskmv.ru

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