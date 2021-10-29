Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске ненадолго потеплеет: погода на 3 дня | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае и Рубцовске в ближайшие три дня – с 29 по 31 октября – погода будет изменчивой. По прогнозам синоптиков, в регионе ненадолго потеплеет, но уже в выходные в край придут дожди и снег. А теперь подробнее.

29 октября в Алтайском крае преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +7…+12°С.

В Рубцовске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-6 м/с, порывы до 10 м/с. Температура +8…+10°С, вечером +3°С.

30 октября в Алтайском крае ночью в северо-западных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы 13 м/с. Температура -2…+3°С. Днем на большей части территории края небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы 13 м/с. Температура +3…+8°С.

В Рубцовске ночью малооблачно, предварительно без осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с, порывы до 8 м/с. Температура 0…+2°С. Днем переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3-5 м/с, порывы до 10 м/с. Температура +5…+7°С, вечером +2°С.

31 октября в Алтайском крае ночью местами по востоку небольшие осадки в виде дождя и снега, местами гололедные явления, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -1…+4°С. Днем на большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и снега, местами гололедные явления, на дорогах гололедица. Температура +5…+10°С.

В Рубцовске ночью пасмурно, предварительно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный, 4-6 м/с, порывы до 11 м/с. Температура 0…+2°С. Днем пасмурно, возможен снег с дождем. Ветер южный с переходом на юго-западный, 7-10 м/с, порывы до 18 м/с. Температура +2…+4°С, вечером 0°С.

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