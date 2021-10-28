Рубцовск: В России отцам могут начать выдавать маткапитал | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Правительство РФ рассмотрит законопроект, в котором уравняют права отцов и матерей на получение материнского капитала. По расчетам Минтруда, изменения могут вступить в силу в 2022 году. Об этом сообщают “Известия” со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Предполагается, что выплаты смогут получить отцы, которые в одиночку воспитывают второго и последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, появившегося на свет после 1 января 2020 года.

Также обсуждается переход материнского капитала детям в равных долях в случае смерти отца-одиночки. Напомним, что на сегодняшний день отцы, имеющие гражданство РФ, могут получить выплаты после гибели матери.

Проект, уточняющий правила получения отцами государственных выплат, планируется рассмотреть на комиссии правительства по законопроектной деятельности в ближайшее время.

rubtsovskmv.ru