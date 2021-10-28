ГОРНЯК22 28.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Помоги пожилому распечатать QR-код | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
6 часов Ago

С 30 октября в Алтайском крае начинает действовать система с QR-кодами. Те, кто вакцинировался, свои QR-коды могут легко найти на «Госуслугах», скачать и показывать их на своих смартфонах.

Но что делать пожилым людям, многие из которых далеки от современных технологий? Помочь в этой ситуации может тот, кто находится рядом. Предложите свою помощь распечатать QR-код пожилым родственникам, соседям по дому, знакомым пенсионерам, друзьям старшего возраста.

Не будьте равнодушными, помогите близким пожилым! Это займет немного времени, но оставит добрый след в душе человека!

Благодаря вам пожилые люди и инвалиды продолжат жить в привычном для них ритме, не почувствуют себя одинокими.

Распечатать QR-код для пожилого человека можно в управлении соцзащиты, комплексном центре социального обслуживания или МФЦ. Здесь же окажут доступ к порталу «Госуслуг».

 

rubtsovskmv.ru

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