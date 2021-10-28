Рубцовск: В Алтайском крае с 30 октября вводится система QR-кодов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Сегодня, 27 октября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ от 31 марта 2020 года №44 “Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19”. Документом предусмотрено ужесточение ограничительных мероприятий.

С 30 октября в регионе начинает действовать система QR-кодов: допуск в торговые и торгово-развлекательные центры будет осуществляться только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также одного из следующих документов:

действующего QR-кода, полученного на Госуслугах, которым подтверждается вакцинация (однокомпонентной или двумя компонентами двухкомпонентной вакцины) или сертификата профилактической прививки от COVID-19 на бумажном носителе;

действующего QR-кода, подтверждающего перенесение человеком новой коронавирусной инфекции. Требование: с даты выздоровления должно пройти не более шести календарных месяцев;

медицинского документа, подтверждающего наличие медпротивопоказаний от вакцинации, и отрицательного ПЦР-теста, полученного не позднее, чем за 72 часа.

Можно предоставить QR-код на электронном устройстве или бумажном носителе в формате, позволяющем провести сканирование считывающим устройством.

Но это еще не все.

С 15 ноября предъявление вышеперечисленных документов потребуется для входа:

“В театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, а также на объекты общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения зала обслуживания, деятельности столовых, буфетов, кафе и иных предприятий, осуществляющих организацию питания для работников предприятия)”, – перечисляется в указе губернатора.

Особо отмечено, что ограничения не распространяются на детей до 18 лет.

Кроме того, без QR-кода разрешен вход в расположенные на территории ТЦ аптеки и аптечные пункты, а также в специализированные объекты розничной торговли, осуществляющие заключение договоров на оказание услуг связи; объекты розничной торговли, реализующие продовольственные товары или исключительно непродовольственные товары первой необходимости в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства РФ.

Ответственность за обеспечение соблюдения ограничений несут граждане и собственники (владельцев, пользователей) указанных объектов.

На этом перечень ограничительных мероприятий не заканчивается.

В регионе также запрещается проведение массовых (публичных): зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание аналогичных услуг, проведение дискотек (в том числе в ночных клубах).

“Допускается проведение мероприятий и оказание услуг в театрах, кинотеатрах, концертных залах, учреждениях клубного типа, спортивных объектах, цирках, бассейнах при условии заполняемости объектов не более 50 % от их вместимости, но не более 500 человек”, – отмечено в документе.

Запрещается оказание услуг общественного питания с 23:00 часов до 06:00. В то же время остаются разрешенными обслуживание на вынос и доставка заказов. Запрет не затрагивает деятельность столовых, буфетов, кафе в которых питаются работники учреждений, организаций и предприятий. Ответственность за исполнение данного решения ложится на собственников объектов и организаторов мероприятий.

“В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, объявленных Президентом страны, лицам, не достигшим 18-летнего возраста, запрещается посещение торговых, торгово-развлекательных центров без сопровождения законных представителей – родителей, опекунов, попечителей, либо иных совершеннолетних членов семьи”, – говорится в указе Виктора Томенко.

Пожилые люди (60 лет и старше), не прошедшие вакцинацию, должны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. Выход за пределы помещения разрешен только для получения медицинской помощи, покупки продуктов и других товаров первой необходимости, а также прогулок на свежем воздухе, исключая места массового скопления людей.

Сотрудников, имеющих хронические заболевания, а также в возрасте старше 60 лет, работодателям рекомендуется перевести на дистанционный режим в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета.

Еще одна рекомендация: при вакцинации освобождать сотрудника от работы на два дня с сохранением заработной платы.

По возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы или ввести, где возможно, посменный режим работы. Также рекомендовано установить гибкий рабочий график, чтобы предупредить скопление людей в общественном транспорте.

В Алтайском крае сохраняется масочный режим.

“Гражданам, не использующим гигиенические маски, запрещено пользоваться услугами общественного транспорта, а также находиться в зданиях предприятий торговли, услуг, общественного питания, аптечных и медицинских организаций. Запрещено без масок присутствовать и в других местах массового пребывания людей, в том числе на открытом воздухе. Ответственность за обеспечение соблюдения данного запрета возлагается на собственников зданий, помещений и общественного транспорта”, – отмечено в документе.

Остается прежним требование о соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 метров, соблюдение правил личной гигиены, обеззараживание воздух помещений и т.д.

rubtsovskmv.ru