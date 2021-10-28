Рубцовск: Яна Кирпиченко – кандидат в олимпийскую сборную России | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Уже скоро – с 4 по 22 февраля 2022 года – в Пекине будут проходить зимние Олимпийские игры, и подготовка к ним идет полным ходом во всем мире. Олимпийский комитет России опубликовал расширенный список кандидатов в состав национальной команды. Он включает 599 спортсменов.

Как сообщает “Алтайский спорт”, в списке есть три представителя краевого Центра спортивной подготовки сборных команд региона. Среди них – воспитанница отделения лыжных гонок рубцовской СШ “Спарта” Яна Кирпиченко. Также в числе кандидатов конькобежец Виктор Муштаков и биатлонист Даниил Серохвостов.

Подготовила Галина Курносова

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