Рубцовск: Сибирские ученые придумали, как защитить провода от обрыва при обледенении | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Специалисты Новосибирского государственного технического университета разработали устройство, которое способно за счет равномерного перераспределения нагрузки не допустить обрыва электропроводов при обледенении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НГТУ.

Находящиеся на открытой местности линии электропередач подвержены различным атмосферным воздействиям. Но серьезной проблемой в осенне-зимний период является именно обледенение проводов. Ледяная корка плотно сцепляется с проводом. В случае несимметричного образования гололед вызывает закручивание провода, а при большой толщине стенки льда его вес может во много раз превысить вес самого провода. И зачастую возникают обрывы. Чтобы не допускать этого, специалисты сбривают лед специальными приспособлениями или нагревают его, пропуская дополнительный ток.

Теперь новая разработка, названная учеными НГТУ «кулачок», позволит упростить процесс.

“Наш способ позволяет увеличить срок службы провода при образовании наледи. Суть проста – когда наледь налетает, “кулачок” заранее рассчитанной формы приходит в движение под действием нагрузки и обеспечивает постоянство усилия во всей конструкции, не допустив обрыва. Так мы даем дополнительное время бригаде и спасаем провод от обрыва”, – цитирует слова доцента кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ НЭТИ Анатолия Рыкова пресс-служба университета.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru