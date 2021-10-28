Рубцовск: Роскомнадзор заблокировал больше 3 тысяч ресурсов по продаже сертификатов о вакцинации | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В текущем году РКН удалил свыше 3,8 тысяч интернет-ресурсов с информацией о поддельных сертификатах вакцинации от COVID-19. В их число попали также сайты, генерирующие QR-коды для посещения общественных мест.

Как сообщает “Интерфакс” со ссылкой на пресс-службу, в марте были удалены или заблокированы 24 ресурса. В апреле – 66, в мае – 36, в июне – 83, в июле уже 1 353, а в августе – 1 148. Осенью число заблокированных площадок снизилось: в сентябре их было 658, в октябре на сегодняшний день – лишь 448.

“За последние две недели динамики по росту числа подобных ресурсов не отмечено”, – констатировали в Роскомнадзоре.

Напомним, что в России растут продажи фейковых сертификатов о вакцинации. Максимальное наказание за подделку такого документа – лишение свободы на срок до двух лет. К уголовной ответственности при этом привлекается не только продавец, но и покупатель.

rubtsovskmv.ru