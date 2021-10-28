ГОРНЯК22 28.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске похолодало: погода на 28 октября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
6 часов Ago

Фото: www.pikist.com

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 28 октября, синоптики прогнозируют прохладную и относительно спокойную погоду без осадков. А теперь подробнее.

В Алтайском крае преимущественно без осадков, в утренние часы местами туман, изморозь, в предгорных районах на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура +2…+7°С.

В Рубцовске малооблачно, без осадков, в утренние часы возможен туман. Ветер южный, слабый, порывы до 5 м/с. Температура в утренние часы -3°С, днем +2…+4°С, вечером понижение до -2°С.

rubtsovskmv.ru

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