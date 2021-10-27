Рубцовск: Рубцовских школьников приглашают на фестиваль ко Дню народного единства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: fotokto.ru

Фестиваль национальных культур «Под небом единым» пройдет в дистанционном формате. Прием заявок начнется с 30 октября. Мероприятие организовано специалистами Дома культуры «Алтайсельмаш».

Как сообщает Управление культуры, спорта и молодежной политики, принять участие в фестивале могут учащиеся образовательных учреждений города в возрасте от 12 до 17 лет. Для этого нужно по согласованию с организаторами подготовить «визитную карточку», представить одну из национальностей, проживающей на территории РФ. «Визитка» должна отражать культуру выбранной народности, обычаи, традиции. Участникам предстоит выбрать костюм, танец и музыку, снять видео (длительность выступления – 5-8 минут).

По итогам фестиваля победителей наградят дипломами и ценными подарками, участников – грамотами. Руководителям команд общеобразовательных школ города вручат благодарственные письма от МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города за организацию мероприятия.

rubtsovskmv.ru