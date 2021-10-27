Рубцовск: 1 ноября в России отмечается День судебного пристава | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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1 ноября в России отмечается День судебного пристава. И поговорить сегодня о Службе судебных приставов, их работе мы пригласили руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю – главного судебного пристава Алтайского края подполковника внутренней службы Дмитрия Николаевича Лабутина.

– Дмитрий Николаевич, скажите несколько слов об истории становления Службы судебных приставов в целом, о профессиональном празднике?

– Федеральная служба судебных приставов как самостоятельный орган исполнительной власти достаточно молода, но история Института судебных приставов уходит в далекое прошлое и на протяжении долгих лет неразрывно связана с развитием и становлением государственности в России.

Если обратиться к истории становления, то первое упоминание о судебных приставах в нашем государстве, встречается в документальных актах периода феодальной раздробленности Руси.

В 19 веке в России, когда уже была сформирована единая судебная система, правовой статус судебных приставов получил конкретизацию, а их функции были закреплены законодательно.

В период 1917–1991годов дореволюционная система исполнения судебных решений была практически разрушена, а функции по поддержанию порядка в зале суда и принудительной доставки в суд участников были возложены на сотрудников советской милиции. Судебные исполнители состояли в штате суда и в своей деятельности подчинялись непосредственно суду. И только 1997 году, когда были приняты специальные законы, регулирующие правоотношения в сфере принудительного исполнения решений судов и других исполнительных документов началось возрождение самостоятельного института судебных приставов.

Сегодня Федеральная служба судебных приставов – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, которая является важным звеном в системе государственных органов, реальным механизмом обеспечения правосудия, защиты прав и законных интересов личности и государства.

Указом Президента РФ от 8 сентября 2009 года установлен профессиональный праздник – День судебного пристава – 1 ноября.

В этот праздничный день сотрудники ФССП России получают поздравления от представителей власти, руководства, коллег и друзей. Традиционно 1 ноября проводятся торжественные мероприятия, в рамках которых вновь принятые сотрудники принимают присягу на верность закону, а отличившиеся работники награждаются ведомственными и государственными наградами.

В этом году мы отмечаем 156 лет со дня образования Института судебных приставов России.

– Теперь поговорим непосредственно об Управлении Федеральной службы судебных приставов нашего региона.

– Служба судебных приставов Алтайского края была создана 1 января 1998 года. Согласно приказа юстиции Алтайского края было образовано 69 подразделений судебных приставов Управления юстиции Алтайского края, общей численностью 205 человек.

Сегодня структура УФССП России по Алтайскому краю включает в себя 64 структурных подразделения и 15 отделов аппарата Управления, штатная численность которого насчитывает 1385 человек (1162 сотрудника органов принудительного исполнения и 223 государственных гражданских служащих.

Служба имеет свой символ доблести, чести и преданности служебному долгу — знамя, которое вручено директором Службы Дмитрием Аристовым коллективу Управления в 2017 году. Это высокая оценка труда работников Управления, которые добросовестно выполняют свой долг.

2020 год вошел в историю Службы, как год перемен. Федеральная служба судебных приставов России получила новый статус и стала полноценной силовой структурой. Новый правовой статус позволил качественно изменить порядок поступления на службу и ее прохождение, существенно повысить уровень их социальной защищенности. Принятый Закон создал условия для привлечения на службу высококвалифицированных, опытных специалистов, что, в свою очередь, позволило снизить коррупционные риски, серьезно мотивировать должностных лиц к качественному исполнению возложенных на них полномочий.

Помимо служебных обязанностей, давно стало традицией посещение сотрудниками воспитанников подшефного реабилитационного центра «Журавлики», участие в проведении Всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки», «Юный правозащитник» среди детей, чьи родители носят погоны, и патриотических акциях «Сад памяти», «Лес Победы».

В этом году, 9 мая, сотрудники Управления впервые торжественным маршем прошли в парадном строю, посвященном дню Победы в Великой Отечественной войне по главной площади краевой столицы.

Управление несомненно гордится и своими призерами и победителями различных чемпионатов, турниров не только регионального, но и федерального уровней.

– Подробнее остановимся на результатах вашего труда?

– По итогам работы за 9 месяцев текущего года в службе судебных приставов Алтайского края на исполнении находилось более 1,3 млн. исполнительных производств. Общая сумма задолженности, взысканная судебными приставами в текущем году составляет более 6,8 млрд. руб.

Особое внимание Управлением уделяется исполнению социально-значимых категорий исполнительных производств, так как данная категория выплат напрямую связана с обеспечением прав детей на получение содержания от своих родителей.

Благодаря четкой и эффективной работе работников службы за текущий период 2021 года взыскано более 454 млн. руб. (в аналогичном периоде прошлого года 314 млн. руб.) Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права детей на получение алиментных платежей, составила 74,4 %.

За отчетный период судебными приставами – исполнителями структурных подразделений Управления вынесено более 11 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд должников-алименщиков за пределы Российской Федерации, в т.ч. ограничены в пользовании специальным правом в рамках 4 тыс. исполнительных производств.

В результате применения мер принудительного исполнения было выявлено и подвергнуто аресту имущество должников на сумму более 40 млн. руб. Установлено 776 неплательщиков алиментов при проведении исполнительно-розыскных действий. В результате не установления в рамках розыскных дел должников, судами признаны безвестно отсутствующими 6 граждан.

В связи с неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей судебными приставами-исполнителями возбуждено 1 891 дело об административном правонарушении по ст.5.35.1 КоАП РФ, в отношении должников, которые после привлечения к административной ответственности так и не приступили к полной и регулярной оплате алиментов на содержание детей, дознавателями службы было возбуждено 821 уголовное дело по ст.157 УК РФ.

Кроме того, особое внимание уделяется исполнительным производствам о взыскании заработной платы. В результате совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения было взыскано более 114 млн. руб. по заработной плате.

В результате исполнения исполнительных документов в доход бюджетов и бюджетной системы РФ было взыскано и перечислено более 2,5 млрд. рублей.

В рамках осуществления контрольных (надзорных) мероприятий, за допущенные нарушения требований действующего законодательства возбуждено 38 дел об административных правонарушениях в отношении юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности.

В период совершения исполнительных и иных действий судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов, оказано содействие органам внутренних дел в задержании более 140 лиц, скрывавшихся от органов дознания, следствия и(или) суда, в том числе 28 лиц – за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Предотвращен пронос почти 11 тысяч запрещенных предметов. Выявлено и задокументировано более 2,2 тыс. фактов нарушения административного законодательства в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов.

Несмотря на достигнутые показатели, нам еще многое предстоит сделать для обеспечения стоящих перед Службой задач. Уверен, что и впредь залогом успешной и эффективной работы будут профессионализм, верность долгу и служение Отечеству.

– Чем интересна жизнь Управления на сегодняшний день?

– В настоящее время Управлением проводится первый этап конкурса научных работ, посвященных истории образования, развития института судебных приставов в России и современной деятельности Федеральной службы судебных приставов, который традиционно приносит новое видение работы Службы со стороны учебных заведений.

Благодаря победе во Всероссийском конкурсе «Юный правозащитник», который проводится среди детей работников Федеральной службы судебных приставов, дочь судебного пристава-исполнителя смогла отдохнуть во Всероссийском детском оздоровительном центре «Орленок» Краснодарского края.

Команда судебных приставов Алтайского края заняла II место среди участников конкурса на звание лучшего судебного пристава в Сибирском Федеральном округе, который проходил в Омске.

Совсем недавно младший судебный пристав по ОУПДС УФССП России по Алтайскому краю Артем Бабояков стал призером краевого показательного забега по биатлону. Он стал вторым в числе 13 опытнейших спортсменов региона.

Продолжается реализация пилотного проекта по содействию в трудоустройстве неработающих алиментщиков. Проект реализуется службой судебных приставов при активном участии представителя Общероссийского народного фронта в Алтайском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае, Управления Алтайского края по труду и занятости населения.

Он имеет для нас особую значимость, так как напрямую связан с проблемой неуплаты алиментов и нарушением прав детей. Нацелен на нахождение путей решения не только с помощью принудительного исполнения, но и оказания всесторонней помощи гражданам, имеющим алиментные обязательства в результате взаимодействия различных структур.

– Каким Вы видите ближайшее будущее службы судебных приставов Алтайского края? Какие строите планы? К чему стремитесь?

– Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю имеет упорядоченную структуру, в которой продолжает совершенствоваться системный подход к исполнению стоящих перед ней задач. Являясь органом принудительного исполнения, ведомство служит и будет служить укреплению правосудия. Накопленный опыт, стремление следовать букве закона, формирование прочного кадрового состава окажут положительное влияние на формирование правового статуса. Только качество исполнения должностных обязанностей, осознание личной ответственности, желание и умение быть частью большого коллектива, объединенного общей целью, позволяет добиться единого результата — восстановление нарушенных прав граждан в рамках полномочий предоставленных Федеральной службе судебных приставов.

Повышение уровня информационной открытости, доступности и оперативности взаимодействия граждан и представителей организаций с должностными лицами ФССП России путем использования различных видов и способов коммуникации, способствовал внедрению новых электронных сервисов на портале Госуслуги, которые позволят гражданам оперативно обращаться в Службу по различным вопросам и получать информацию об имеющейся задолженности. Только в этом году Федеральной службой судебных приставов уже запущены и реализуются новые электронные сервисы по исполнительному производству, делегированию полномочий. Внедрена роботизированная система цифрового голосового помощника в рамках суперсервиса «Цифровое исполнительное производство», что несомненно увеличит уровень предоставляемых судебными приставами государственных услуг в пользу граждан, предпочитающих решать свои вопросы в онлайн-режиме, без личного посещения судебных приставов.

– Что пожелаете коллективу Управления в преддверии профессионального праздника?

– Прежде всего, хочу выразить слова благодарности ветеранам службы судебных приставов Алтайского края. Развитие службы судебных приставов в регионе – в числе их заслуг, их ответственного и высокопрофессионального труда. Коллективу Управления искренне желаю крепкого здоровья, мира и благополучия в домах, новых свершений, твёрдости духа, настойчивости в достижении поставленных целей. Пусть накопленные опыт и знания станут стимулом для дальнейших профессиональных успехов, направленных на развитие Федеральной службы судебных приставов России.

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