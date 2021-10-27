ГОРНЯК22 27.10.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчанам расскажут о всех выплатах на ребенка | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

28 октября в 11.00 состоится прямой эфир “Актуальные вопросы предоставления мер социальной поддержки семей с детьми”. Проводиться вещание будет в инстаграм-аккаунте Министерства социальной защиты Алтайского края.

Во время эфира на вопросы будет отвечать Оксана Кудинова, начальник управления по социальным выплатам и обеспечению деятельности Минсоцзащиты региона. Слушателям расскажут о мерах социальной поддержки семьям с детьми:

  • детских пособиях;
  • единовременной денежной выплаты для подготовки к школе первоклассника из многодетной семьи;
  • ежемесячного пособия на ребенка, предоставляемых органами социальной защиты Алтайского края.

“Обратите внимание, единовременные выплаты в размере 10 000 на каждого ребенка от 6 до 18 лет для подготовки ребенка в школу осуществляются Алтайским отделением Пенсионного фонда”, – напоминают в ведомстве.

Запись эфира будет сохранена и опубликована на youtube-канале Министерства социальной защиты региона.

rubtsovskmv.ru

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